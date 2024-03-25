Силовики были стянуты к ТРК «Пик» из-за стрельбы. Зачинщики скрылись

Накануне вечером читатели «Фонтанки» сообщили о полиции рядом с ТРК «Пик» на улице Ефимова в центре Петербурга. Как выяснилось 25 марта, силовики приехали к торговому центру после сообщений о стрельбе.



Было установлено, что в 20:15 рядом с ТРК произошла драка, в ходе которой неизвестный достал пистолет и выстрелил в воздух. После этого все разбежались. При просмотре камер видеонаблюдения стало ясно, что участники конфликта скрылись с места на двух «Тойотах Камри», обе зарегистрированы на жителей города.



Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. С места изъята гильза.

