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    Иностранца задержали после драки со стрельбой у ТРК «ПИК»

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    Полиция нашла подозреваемого в хулиганской стрельбе у торгово-развлекательного комплекса «ПИК» в Адмиралтейском районе Петербурга. За оружием предстоит нырять.

    Оперативники уголовного розыска накануне утром задержали 21-летнего гражданина Таджикистана, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 марта. По данным полиции, вечером понедельника он был самым громким участником потасовки у ТРК на улице Ефимова и уходил после стрельбы в воздух.

    По предварительным данным, подозреваемый свою причастность к драке, которая попала на видео, не отрицает. Пистолета у него не нашли: мужчина признался, что выбросил его в Фонтанку.

    Иностранец задержан на двое суток по делу о хулиганстве. В биографии оно не первое. В феврале прошлого года мужчину приговорили к году условно за кражу из супермаркета в Кронштадте. Согласно материалам, вместе с товарищем он унёс товаров почти на 10 тысяч рублей.

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