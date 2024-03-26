Иностранца задержали после драки со стрельбой у ТРК «ПИК»

Полиция нашла подозреваемого в хулиганской стрельбе у торгово-развлекательного комплекса «ПИК» в Адмиралтейском районе Петербурга. За оружием предстоит нырять.

Оперативники уголовного розыска накануне утром задержали 21-летнего гражданина Таджикистана, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 марта . По данным полиции, вечером понедельника он был самым громким участником потасовки у ТРК на улице Ефимова и уходил после стрельбы в воздух.

По предварительным данным, подозреваемый свою причастность к драке, которая попала на видео, не отрицает. Пистолета у него не нашли: мужчина признался, что выбросил его в Фонтанку.