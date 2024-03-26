Иностранца задержали после драки со стрельбой у ТРК «ПИК»

Полиция нашла подозреваемого в хулиганской стрельбе у торгово-развлекательного комплекса «ПИК» в Адмиралтейском районе Петербурга. За оружием предстоит нырять.
Оперативники уголовного розыска накануне утром задержали
По предварительным данным, подозреваемый свою причастность к драке, которая попала на видео, не отрицает. Пистолета у него не нашли: мужчина признался, что выбросил его в Фонтанку.
Иностранец задержан на двое суток по делу о хулиганстве. В биографии оно не первое. В феврале прошлого года мужчину приговорили к году условно за кражу из супермаркета в Кронштадте. Согласно материалам, вместе с товарищем он унёс товаров почти на 10 тысяч рублей.