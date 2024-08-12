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    Двойная радуга появилась над Финским заливом после утренних дождей. Показываем, как это было

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    Понедельник, 12 августа, в Петербурге начался с проливных дождей. После полудня над Финским заливом появилась двойная радуга, запечатлеть которую удалось местным жителям.

    Редкое природное явление возникло вскоре после утренних ливней. Одна часть яркой радуги выходила прямо из Финского залива, проходила дугой над Лахта Центром и заканчивалась где-то в направлении Сестрорецка. Вторая, более бледная, начиналась в районе ЗСД и также уходила в направлении Курортного района. Ролик 12 августа опубликовала пресс-служба Лахта Центра.

    Lakhta Center / Лахта Центр

    Двойная радуга — довольно редкое явление, причем вторичная всегда не такая яркая, а последовательность цветов в ней противоположна первичной. Иногда бывает и третья радуга, но шансы увидеть ее еще ниже.

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