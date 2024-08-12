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    Получать банковские карты и передавать доступ. У полиции Петербурга закончилось терпение

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    Перед тем как Госдума на днях ввела лимит на оформление сим-карт, следствие Петербурга предъявило задержанным легальное приобретение сотен банковских карт. «Фонтанка» узнала, где здесь умысел.

    Ирина Волк

    Как сообщила 12 августа официальный представитель МВД Ирина Волк, за неправомерный оборот платежных средств (статья 187 УК) в Петербурге задержаны два молодых человека (один арестован). По информации «Фонтанки», им вменяют приобретение в течение двух лет около 500 банковских карт, хотя формально это разрешено. По версии следствия, они за деньги передавали доступ к своим личным кабинетам. Такса за услугу варьировалась от 10 до 17 тысяч за карту. Их суммарный доход составил 8 млн рублей. Также установлено, что их карты использовались телефонными мошенниками.

    По данным ЦБ, только за прошлый год данная категория преступников способствовала тому, что россияне потеряли 15,8 млрд рублей. Заметим, в России нет ограничений на банковские карты в одни руки. (По сведениям ЦБ, в среднем у россиянина по три карты.) Что же касается симок, то 30 июля Госдума чуть изменила закон «О связи» — теперь не более 20 номеров на одного.

    Как известно, основные кол-центры, обзванивающие россиян, находятся на Украине. Полицейская практика дотягивается лишь до дропов, забирающих деньги у потерпевших. По данным нашего издания, сегодня оперативные подразделения МВД нашли понимание в банках, откуда им сообщают об аномальных оформлениях карт.

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