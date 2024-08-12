Получать банковские карты и передавать доступ. У полиции Петербурга закончилось терпение

Перед тем как Госдума на днях ввела лимит на оформление сим-карт, следствие Петербурга предъявило задержанным легальное приобретение сотен банковских карт. «Фонтанка» узнала, где здесь умысел.



Как сообщила 12 августа официальный представитель МВД Ирина Волк, за неправомерный оборот платежных средств ( статья 187 УК ) в Петербурге задержаны два молодых человека (один арестован). По информации «Фонтанки», им вменяют приобретение в течение двух лет около 500 банковских карт, хотя формально это разрешено. По версии следствия, они за деньги передавали доступ к своим личным кабинетам. Такса за услугу варьировалась от 10 до 17 тысяч за карту. Их суммарный доход составил 8 млн рублей. Также установлено, что их карты использовались телефонными мошенниками.



По данным ЦБ, только за прошлый год данная категория преступников способствовала тому, что россияне потеряли 15,8 млрд рублей. Заметим, в России нет ограничений на банковские карты в одни руки. (По сведениям ЦБ, в среднем у россиянина по три карты.) Что же касается симок, то 30 июля Госдума чуть изменила закон «О связи» — теперь не более 20 номеров на одного.

