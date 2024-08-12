Получать банковские карты и передавать доступ. У полиции Петербурга закончилось терпение

Перед тем как Госдума на днях ввела лимит на оформление сим-карт, следствие Петербурга предъявило задержанным легальное приобретение сотен банковских карт. «Фонтанка» узнала, где здесь умысел.
Как сообщила 12 августа официальный представитель МВД Ирина Волк, за неправомерный оборот платежных средств (
По данным ЦБ, только за прошлый год данная категория преступников способствовала тому, что россияне потеряли
Как известно, основные кол-центры, обзванивающие россиян, находятся на Украине. Полицейская практика дотягивается лишь до дропов, забирающих деньги у потерпевших. По данным нашего издания, сегодня оперативные подразделения МВД нашли понимание в банках, откуда им сообщают об аномальных оформлениях карт.