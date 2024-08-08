Ночные атаки в Курской и Белгородской областях: есть раненые

За ночь и утро 8 августа силы ПВО в Курской области сбили шесть украинских БПЛА самолетного типа и пять ракет, сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В Белгородской области также отражали ночные атаки. Около двух часов ночи губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале написал, что в селе Ясные Зори Белгородского района ранены два человека. У женщины — минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног, у мужчины — осколочные ранения мягких тканей предплечья, плеча и ног. В результате прилетов снарядов и сбросов с БПЛА повреждены один частный дом и четыре машины.