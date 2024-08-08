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    Ночные атаки в Курской и Белгородской областях: есть раненые

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    За ночь и утро 8 августа силы ПВО в Курской области сбили шесть украинских БПЛА самолетного типа и пять ракет, сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    В Белгородской области также отражали ночные атаки. Около двух часов ночи губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале написал, что в селе Ясные Зори Белгородского района ранены два человека. У женщины — минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног, у мужчины — осколочные ранения мягких тканей предплечья, плеча и ног. В результате прилетов снарядов и сбросов с БПЛА повреждены один частный дом и четыре машины.

    Позже стало известно, что под обстрел попал город Шебекино — седьмой раз за сутки. В шести частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы, повреждён один автомобиль. Около половины седьмого утра Гладков сообщил, что два дрона атаковали поселок Борисовка (там поврежден инфраструктурный объект) и село Черемошное (в доме выбиты окна, посечен фасад и перебита газовая труба). По предварительным данным, никто не пострадал.

    UPD: По информации Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью и два над Курской.

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