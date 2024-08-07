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    ЕС не против, Вашингтон — не считает удивительным. Как Запад отреагировал на бои в Курской области

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    Представители Еврокомиссии и Госдепа США отреагировали на продолжающиеся бои в Курской области. Администрация Соединенных Штатов якобы не была заранее предупреждена о вылазке ВСУ в регионе, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер на брифинге. Его слова 7 августа приводит ТАСС.

    Как отметил Миллер, «нет ничего необычного» в том, что Украина не отчитывается перед Госдепом США о тактике до тех пор, пока она не будет реализована. По его словам, США предоставляет Киеву технику и дает советы, но не всегда поддерживает связь относительно ежедневной тактики военных действий.

    Также Миллер добавил, что действия ВСУ в Курской области не нарушают ограничений США на использование переданного Киеву американского оружия. Дипломат подчеркнул, что США контактируют с Украиной с целью понять замыслы ВСУ по этой операции.

    Также сегодня представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано в эфире украинского телеканала заявил, что Украина имеет «законное право на самооборону», передает EADaily.

    Мнение представителя ЕК разошлось с позицией ООН, которую ранее озвучил представитель генсека ООН Фархан Хак. Он заявил, что ситуация в Курской области может стать причиной эскалации конфликта. «Мы бы хотели видеть деэскалацию ситуации в максимально возможной степени», — подчеркнул он.

    На территории Курской области объявлен режим ЧС из-за атак со стороны ВСУ. Росгвардия усилила меры безопасности для защиты Курской атомной электростанции.

    Что известно о ситуации в Курской области к этому часу — в материале «Фонтанки».

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