ЕС не против, Вашингтон — не считает удивительным. Как Запад отреагировал на бои в Курской области

Представители Еврокомиссии и Госдепа США отреагировали на продолжающиеся бои в Курской области. Администрация Соединенных Штатов якобы не была заранее предупреждена о вылазке ВСУ в регионе, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер на брифинге. Его слова 7 августа приводит ТАСС.



Как отметил Миллер, «нет ничего необычного» в том, что Украина не отчитывается перед Госдепом США о тактике до тех пор, пока она не будет реализована. По его словам, США предоставляет Киеву технику и дает советы, но не всегда поддерживает связь относительно ежедневной тактики военных действий.