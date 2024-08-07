Как и куда переселяют людей из рухнувшего дома на Большой Зелениной

Эвакуированные жильцы рухнувшего дома
Как рассказал «Фонтанке» глава Петроградского района Владимир Омельницкий, полное обследование дома
«Без заключения экспертизы пока очень сложно говорить, сколько человек вернется обратно», — пояснил глава района.
Дом № 1\44 на улице Большой Зелениной был построен в
В 2024 году, перед тем, как подрядчики Фонда капремонта должны были зайти в дом для проведения противоаварийных работ, семь квартир должны были предварительно расселить, но на деле процесс затянулся. Кое у кого на момент обрушения в квартирах оставались собранные и упакованные вещи. Остальных уже экстренно эвакуировали, когда дом «поехал». Но первой группе маневренный фонд предоставляли не поголовно.
Кому должны предоставлять жилье в маневренном фонде
В Петербурге этот процесс прописан в постановлении правительства
— гражданам в связи с капремонтом или реконструкцией дома, в котором они проживали по договору соцнайма;
— гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
— гражданам, у которых единственное жилье признано непригодным для проживания по причине аварийного состояния либо вредного воздействия факторов среды обитания, представляющего особую опасность для жизни и здоровья.
Минимальные параметры предоставляемых помещений диктует статья
Закавыка кроется в формулировке про единственное жилье, пригодное для проживания. В законодательстве определения, что это такое, до сих пор нет. Поэтому юристы обычно ссылаются на
То есть если у потенциальных переселенцев где-то завалялась доля в другом жилье, то предоставление маневренного фонда им уже не светит.
Как расселяли первую группу
У Вадима в доме на Большой Зелениной в собственности две комнаты, 21 и
В маневренном фонде его семье предоставили также две комнаты, но заметно меньше по площади — 20 и
«Условия как общага, места мало. В итоге перевезли туда вещи — и места нет, мы теперь снимаем, — добавил Вадим. — Но самое главное, там было две строительные компании, мы очень благодарны той, которая нас бесплатно перевезла и в итоге спасла жизнь (подрядчик Фонда капремонта ООО «Строительные решения»)».
Ирина — собственник трех комнат, другого жилья у нее нет. «Ко мне в отпуск приехала дочка. Мои комнаты уходили под капитальный ремонт, и мне было предоставлено администрацией жилье в спецфонде. Вернее, я была в процессе оформления документов. Мы договорились с подрядчиком, что меня вывезут
В первый день семья переночевала у друзей. «Потом я съездила, походила вокруг дома, узнала, что никаких вещей у меня не осталось. Мы сняли номер в апарт-отеле, там нашлись свободные номера и туда пускают с животными. Сейчас я на адреналине, и главная мысль — слава Богу, что все живы. Приду в себя, подумаю, что нужно купить на первое время в пустую комнату, чтобы там можно было жить», — добавила женщина.
Она добавила, что было объявление о возможности на первую после обрушения ночь разместиться в школе на Чкаловском проспекте. «В администрации, когда получала ключи, я видела много своих пожилых соседей в поисках жилья, но их отправляли в МФЦ подавать заявление. Моя соседка не была зарегистрирована в своей комнате, ей предложили сначала прописаться и потом в МФЦ с заявлением. Я тоже оформляла свои комнаты через МФЦ, это заняло около месяца, но тогда у меня было время», — пояснила петербурженка. Выбор, где поселиться, чиновники не предлагали, после оформления документов просто выдали ключи и показали комнату.
Владелица одной комнаты в доме на Большой Зелениной Татьяна выехала еще в мае. Жилье в маневренном фонде ей не дали. Причина — у нее есть доля, 1\4 в
В итоге теперь семья, в которой есть и ребенок-младшеклассник, — три человека, живёт в «однушке». «У меня тропка протоптана к туалету от кровати и на кухню. Остальное все в кутулях сверху донизу», — добавила собеседница. Предполагалось, что свою комнату женщина покинет на
Соседей Татьяны переселили. «Я с ними разговаривала по телефону, они сказали, что им дали две комнаты в
«Фонтанка» также поговорила со Светланой, жительницей дома, но ее в маневренный фонд переселяли несколько лет назад, после того, как в комнате этажом выше рванула батарея. Она рассказала, что счета за коммуналку во время вынужденного отсутствия приходили и ей. Однако в итоге в ситуации разобрались, и долги были списаны.
Условия в маневренном фонде она охарактеризовала как «фиговые»: большой коридор, пять комнат, бойлер, плиты и санузел в плачевном состоянии. Сейчас женщина вместе с другими эвакуированными пока находится в помещениях районного комплексного центра соцобслуживания для пожилых и инвалидов. Это не маневренное жилье, а временный вариант. «Здесь приняли очень хорошо. Выдали кровати, питание, холодильник, стол, стулья. Здесь хорошие условия», — пояснила Светлана.
Эвакуация — а что дальше
Тем, кто арендовал в доме комнаты, повезло меньше. Такие пострадавшие уже не смогут претендовать на маневренный фонд. Ольга тоже снимала комнату. Во время обрушения ее не было дома. «Нам говорят, что тех, у кого есть прописка, мы сейчас заселим. А те, у кого нет прописки? Мне правда некуда идти», — рассказала она. Ей повезло, коммуналка у нее дружная, и ее с собой в центр соцобслуживания забрала владелица одной из комнат.
«Нам дали однокомнатную, дали постельное белье, одеяла, пледы. По-человечески», — пояснила Ольга. Однако, по ее словам,
Главная проблема, подчеркнула Ольга, в отсутствии информации о том, что будет дальше, — на все вопросы пока отвечают: «Ждите».
В центре, где разместили эвакуированных,
Омельницкий пообещал: в каждом случае разбираться будут индивидуально. «В любом случае, никого не оставим в беде. Я сегодня как раз заезжал в этот социальный дом, посмотрел, в каких условиях [живут люди]. Многие уже говорят: «А как бы здесь остаться?»
Ведь мы понимаем, что там (в доме на Большой Зелениной. — Прим. ред.) много коммуналок. И условия у них были там такие, спартанские. Поэтому здесь у них всё есть, и они очень довольны», — добавил он. Во время визита разбирались с насущным: кому чего не хватает, с документами, с тем, как и куда подавать заявления на выплаты.
Пострадавшим, именно тем, кого эвакуировали, а не переселяли планово, должны выплатить социальную помощь. Есть разные выплаты, речь идет о суммах до
С тем, кто остался без документов и не может забрать их из аварийного дома, но имеет право на социальную помощь, восстанавливать нужное будут с помощью паспортной службы. «Будем помогать оформлять», — пообещал чиновник.
Ирина Корбат,
«Фонтанка.ру»