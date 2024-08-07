Как и куда переселяют людей из рухнувшего дома на Большой Зелениной

Фото: Сергей Елгазин Поделиться Поделиться





Эвакуированные жильцы рухнувшего дома № 1\44 на Большой Зелениной улице пока живут в районном социальном центре для пожилых. В перспективе — переезд в маневренный фонд. Правда, претендовать на него смогут не все, и условия, скорее всего, будут близкие к спартанским.





Как рассказал «Фонтанке» глава Петроградского района Владимир Омельницкий, полное обследование дома № 1\44 , который затрещал в воскресенье, 4 августа , продолжается. По предварительной информации, на это уйдет около трех недель. Итогом должно стать заключение рабочей экспертизы, ее заказчиком является Фонд капремонта. Экспертиза внесет некую ясность, что дальше будет с домом и можно ли будет тем, кто жил в оставшейся, целой части П-образного здания, вернуться обратно.

Фото: Сергей Елгазин Поделиться Поделиться





«Без заключения экспертизы пока очень сложно говорить, сколько человек вернется обратно», — пояснил глава района.



Дом № 1\44 на улице Большой Зелениной был построен в 1902 году и представляет образец стиля эклектика. Изначально в нем было пять этажей, однако в советское время со стороны дворового фасада появилась надстройка мансардой. В здании всего 24 квартиры , часть из них — коммунальные. Дом начал деформироваться 4 августа , жителей эвакуировали. В ночь на 5 августа произошло новое обрушение. В настоящее время дом оцеплен. «Фонтанка» показывала, как сейчас выглядит здание. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ.

В 2024 году, перед тем, как подрядчики Фонда капремонта должны были зайти в дом для проведения противоаварийных работ, семь квартир должны были предварительно расселить, но на деле процесс затянулся. Кое у кого на момент обрушения в квартирах оставались собранные и упакованные вещи. Остальных уже экстренно эвакуировали, когда дом «поехал». Но первой группе маневренный фонд предоставляли не поголовно.

Кому должны предоставлять жилье в маневренном фонде



В Петербурге этот процесс прописан в постановлении правительства № 730 «О жилых помещениях маневренного фонда специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга». В частности, там говорится, что распоряжением районных администраций жилье в фонде предоставляется:



— гражданам в связи с капремонтом или реконструкцией дома, в котором они проживали по договору соцнайма;

— гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

— гражданам, у которых единственное жилье признано непригодным для проживания по причине аварийного состояния либо вредного воздействия факторов среды обитания, представляющего особую опасность для жизни и здоровья.



Минимальные параметры предоставляемых помещений диктует статья № 106 Жилищного кодекса: не менее чем 6 кв. м жилой площади на одного человека.



Закавыка кроется в формулировке про единственное жилье, пригодное для проживания. В законодательстве определения, что это такое, до сих пор нет. Поэтому юристы обычно ссылаются на часть 1 статьи № 446 Гражданского процессуального кодекса РФ. Правда, в ней речь вообще про имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Там говорится, что единственное жилье — это жилое помещение (его часть), которое является единственным пригодным для постоянного проживания должника и совместно проживающих с ним членов его семьи.



То есть если у потенциальных переселенцев где-то завалялась доля в другом жилье, то предоставление маневренного фонда им уже не светит.



Как расселяли первую группу



У Вадима в доме на Большой Зелениной в собственности две комнаты, 21 и 24 кв. м , в них и жила семья из трех человек. «Когда начали ремонт на первом этаже, мы ещё жили, — рассказал мужчина. — У нас всё стало проваливаться вниз. Пытались остановить работы. Ругались со строителями и жилищным комитетом. Всё бесполезно, они заявили, что работы никто останавливать не будет — съезжайте. Мы съехали за неделю до обрушения. Проём уже тогда провис, так что дверь выбивали ногами».



В маневренном фонде его семье предоставили также две комнаты, но заметно меньше по площади — 20 и 11 кв. м . Выглядит всё, как большая коммуналка, пояснил собеседник: две кухни, три туалета, три душевых, много комнат по 11 метров и одна 20-метровая .

«Условия как общага, места мало. В итоге перевезли туда вещи — и места нет, мы теперь снимаем, — добавил Вадим. — Но самое главное, там было две строительные компании, мы очень благодарны той, которая нас бесплатно перевезла и в итоге спасла жизнь (подрядчик Фонда капремонта ООО «Строительные решения»)».



Фото: предоставлено жителями дома Фото: предоставлено жителями дома Поделиться Поделиться





Ирина — собственник трех комнат, другого жилья у нее нет. «Ко мне в отпуск приехала дочка. Мои комнаты уходили под капитальный ремонт, и мне было предоставлено администрацией жилье в спецфонде. Вернее, я была в процессе оформления документов. Мы договорились с подрядчиком, что меня вывезут 16 августа . Вещи я упаковала, но мебель и техника стояли в комнатах. Когда затрещал дом, мы обедали с дочкой. Схватили документы, кошку, собаку и выскочили на улицу. В понедельник я забрала документы и ключи от выделенного мне ранее жилья. Это чистая пустая комната в 16-комнатной квартире. Все мои три комнаты обрушились вниз вместе с мебелью, вещами, техникой», — рассказала она.





В первый день семья переночевала у друзей. «Потом я съездила, походила вокруг дома, узнала, что никаких вещей у меня не осталось. Мы сняли номер в апарт-отеле, там нашлись свободные номера и туда пускают с животными. Сейчас я на адреналине, и главная мысль — слава Богу, что все живы. Приду в себя, подумаю, что нужно купить на первое время в пустую комнату, чтобы там можно было жить», — добавила женщина.



Она добавила, что было объявление о возможности на первую после обрушения ночь разместиться в школе на Чкаловском проспекте. «В администрации, когда получала ключи, я видела много своих пожилых соседей в поисках жилья, но их отправляли в МФЦ подавать заявление. Моя соседка не была зарегистрирована в своей комнате, ей предложили сначала прописаться и потом в МФЦ с заявлением. Я тоже оформляла свои комнаты через МФЦ, это заняло около месяца, но тогда у меня было время», — пояснила петербурженка. Выбор, где поселиться, чиновники не предлагали, после оформления документов просто выдали ключи и показали комнату.

Фото: Сергей Елгазин Поделиться Поделиться





Владелица одной комнаты в доме на Большой Зелениной Татьяна выехала еще в мае. Жилье в маневренном фонде ей не дали. Причина — у нее есть доля, 1\4 в 30-метровой однокомнатной квартире. «Я сходила, написала заявление, а потом мне письмо прислали, что так как у меня есть 1\4, у меня никакого маневренного фонда не будет», — поделилась она.



В итоге теперь семья, в которой есть и ребенок-младшеклассник, — три человека, живёт в «однушке». «У меня тропка протоптана к туалету от кровати и на кухню. Остальное все в кутулях сверху донизу», — добавила собеседница. Предполагалось, что свою комнату женщина покинет на 11 месяцев . Теперь сроки по понятным причинам могут сдвинуться.



Соседей Татьяны переселили. «Я с ними разговаривала по телефону, они сказали, что им дали две комнаты в 12-комнатной квартире только что после капремонта. Маневренный фонд им дали», — пояснила женщина. Она добавила, что ей продолжают приходить квитанции за коммунальные услуги.



Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Поделиться Поделиться





«Фонтанка» также поговорила со Светланой, жительницей дома, но ее в маневренный фонд переселяли несколько лет назад, после того, как в комнате этажом выше рванула батарея. Она рассказала, что счета за коммуналку во время вынужденного отсутствия приходили и ей. Однако в итоге в ситуации разобрались, и долги были списаны.



Условия в маневренном фонде она охарактеризовала как «фиговые»: большой коридор, пять комнат, бойлер, плиты и санузел в плачевном состоянии. Сейчас женщина вместе с другими эвакуированными пока находится в помещениях районного комплексного центра соцобслуживания для пожилых и инвалидов. Это не маневренное жилье, а временный вариант. «Здесь приняли очень хорошо. Выдали кровати, питание, холодильник, стол, стулья. Здесь хорошие условия», — пояснила Светлана.



Эвакуация — а что дальше



Тем, кто арендовал в доме комнаты, повезло меньше. Такие пострадавшие уже не смогут претендовать на маневренный фонд. Ольга тоже снимала комнату. Во время обрушения ее не было дома. «Нам говорят, что тех, у кого есть прописка, мы сейчас заселим. А те, у кого нет прописки? Мне правда некуда идти», — рассказала она. Ей повезло, коммуналка у нее дружная, и ее с собой в центр соцобслуживания забрала владелица одной из комнат.



«Нам дали однокомнатную, дали постельное белье, одеяла, пледы. По-человечески», — пояснила Ольга. Однако, по ее словам, 6 августа устно было объявлено: жить в центре могут только прописанные, у остальных на выезд есть два дня. Правда, на деле пока никого не выгоняют, более того, рядовые сотрудники заверили, что на улицу никого не выгонят и в беде не бросят. Сейчас Ольга спешно ищет другую аренду, понимая, что у нее есть, возможно, недели две на это дело. Но в Петербурге высокий сезон, речь уже не о «хотелках», а просто о помещении по карману. Тем более у женщины есть собака. И таких арендаторов в доме было много, добавляет собеседница.

Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Поделиться Поделиться





Главная проблема, подчеркнула Ольга, в отсутствии информации о том, что будет дальше, — на все вопросы пока отвечают: «Ждите».





В центре, где разместили эвакуированных, 6 августа побывал глава района Владимир Омельницкий. Там сейчас живут 25 человек . Чиновник рассказал, что в данный момент активно разбираются с документами — у многих они остались в доме. В те помещения, в которые можно зайти, жильцов пускают в сопровождении МЧС и полиции — но ненадолго, только забрать документы и что-то из вещей.



Омельницкий пообещал: в каждом случае разбираться будут индивидуально. «В любом случае, никого не оставим в беде. Я сегодня как раз заезжал в этот социальный дом, посмотрел, в каких условиях [живут люди]. Многие уже говорят: «А как бы здесь остаться?»

Ведь мы понимаем, что там (в доме на Большой Зелениной. — Прим. ред.) много коммуналок. И условия у них были там такие, спартанские. Поэтому здесь у них всё есть, и они очень довольны», — добавил он. Во время визита разбирались с насущным: кому чего не хватает, с документами, с тем, как и куда подавать заявления на выплаты.



Пострадавшим, именно тем, кого эвакуировали, а не переселяли планово, должны выплатить социальную помощь. Есть разные выплаты, речь идет о суммах до 100 тысяч рублей. Однако пока сложно сказать, сколько человек будут обеспечены этой помощью, потому что многие снимали жилье без договоров.



С тем, кто остался без документов и не может забрать их из аварийного дома, но имеет право на социальную помощь, восстанавливать нужное будут с помощью паспортной службы. «Будем помогать оформлять», — пообещал чиновник.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

