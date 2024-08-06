Все ради граждан. В Госдуме объяснили, почему блокировать YouTube нельзя

В России не рассматривается сценарий принудительной блокировки YouTube. Об этом
«Замедление YouTube вследствие деградации кеширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России», — уточнил Горелкин. Также депутат добавил, что «такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга». Однако такого не планируется, потому что блокировка YouTube причинит «вред нашим гражданам».
По мнению Горелкина, ответные меры со стороны РФ не должны негативно влиять на россиян. Антон Горелкин считает, что Google должен вернуться в Россию официально, «заплатить штрафы <...>, соблюдать в российском сегменте местное законодательство».
Первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев