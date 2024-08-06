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    Все ради граждан. В Госдуме объяснили, почему блокировать YouTube нельзя

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    34 комментария

    В России не рассматривается сценарий принудительной блокировки YouTube. Об этом 6 августа в своем Тelegram-канале сообщает заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

    «Замедление YouTube вследствие деградации кеширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России», — уточнил Горелкин. Также депутат добавил, что «такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга». Однако такого не планируется, потому что блокировка YouTube причинит «вред нашим гражданам».

    По мнению Горелкина, ответные меры со стороны РФ не должны негативно влиять на россиян. Антон Горелкин считает, что Google должен вернуться в Россию официально, «заплатить штрафы <...>, соблюдать в российском сегменте местное законодательство».

    Первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев 6 августа заявил, что планов по блокировке сервисов Google в России нет. 1 августа жители РФ начали замечать сбои в работе видеохостинга. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube в России, такой ход он назвал вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса». В Google заявляли, что проблемы с доступом к YouTube и перебои в его работе на территории России не являются следствием технических сбоев или проблем с оборудованием на стороне владельца сервиса.

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    Комментарии 34

    SSR06 Авг 2024 в 17:41
    0. История с попыткой запрета гаджетов для военных ничему не научила? Прежде чем рушить, надо построить, а не в силах - стоит хотя бы молчать, что бы хоть издали сойти за умного.
    Есть и лучший вариант - на дачу и шашлыками заниматься. Денег должно хватить! А управляют пусть люди значительно лучше разбирающиеся в современном мире.

    1. Любой сайт в сети может что-то нарушать в локальных законодательствах стран. Выдохните уже или вообще обрежте шнурок на границе. Как вариант "великий русский фаервол". Во всяком случае, даже очень уравновешенным гражданам станут понятны тенденции и кто там на верху засел. А возможно и что с этим делать.

    2. Лояльность населения запретами не строится. Для этого иные меры эффективнее. Как то: разумная организация управления, социальная справедливость, доступная медицина и образование, жильё и т.д.
    Опыт краха Союза забылся? Еще раз хочется? А может хватит? Ведь реально еле пронесло!
    +0−0
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