Все ради граждан. В Госдуме объяснили, почему блокировать YouTube нельзя

В России не рассматривается сценарий принудительной блокировки YouTube. Об этом 6 августа в своем Тelegram-канале сообщает заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Замедление YouTube вследствие деградации кеширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России», — уточнил Горелкин. Также депутат добавил, что «такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга». Однако такого не планируется, потому что блокировка YouTube причинит «вред нашим гражданам».