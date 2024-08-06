«Разведка доложила и …» Военно-морской парад в Кронштадте был отменён из-за данных о готовящейся атаке

Главный военно-морской парад в Петербурге впервые за 8 лет прошел в усеченном виде по соображениям безопасности. Кронштадтскую часть отменили, опасаясь, что по военным кораблям будет нанесен удар с воздуха.



Причину изменения в программе празднования Дня ВМФ 6 августа называет тг-канал «Фонтанка SPB Online». Изначально военный парад готовился в традиционном формате, на двух площадках: в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. К острову Котлин даже успели прийти корабли из Североморска, в том числе большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и торпедная атомная подводная лодка «Тамбов». Однако менее чем за две недели до 28 июля (дня ВМФ) прошла команда об отмене кронштадтской части, и корабли-участники вернулись на Северный флот.



По информации «Фонтанки SPB Online», решение было принято на основе доклада разведывательного ведомства. Спецслужба предупредила, что высока вероятность атаки по стоящим на рейде кораблям. Называлось даже направление, откуда ожидается потенциальная угроза. «Разведка доложила, что готовится провокация, к этим сведениям отнеслись серьезно и решили не рисковать», — рассказал «Фонтанке» источник, близкий к Минобороны.

Военно-морской парад состоялся в Петербурге 28 июля. Его принимал президент Владимир Путин в компании министра обороны Андрея Белоусова и главкома ВМФ Александра Моисеева. Незадолго до этого официально сообщалось о телефонном разговоре Белоусова и главы Пентагона. Причем инициатором звонка стала российская сторона.



Детали беседы не раскрывались. Но 4 августа замглавы министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил в эфире телеканала «Россия-1», что «руководитель Минобороны направил сигнал, который «дошел до Вашингтона и подконтрольных ему столиц».



Замглавы МИД весьма завуалировано рассказал, что удалось «проехать» некий конкретный эпизод, очень тревожный, «у них планировавшийся в привязке к неким нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект». Однако затем Рябков утвердительно кивнул телеведущей Ольге Скабеевой на ее вопрос, что речь идет именно о военно-морском параде в Петербурге, и сказал, что «нового эскалационного витка» удалось избежать.



Подробности Рябков раскрывать отказался. Некоторые детали прозвучали уже от авторов закадрового текста — якобы глава Пентагона Ллойд Остин удивился, но воспринял слова Белоусова серьезно, а после «Вашингтон связался с Киевом и потребовал не делать то, что было запланировано».



Выступление Владимира Путина на параде в честь дня ВМФ было довольно жестким. Как правило, в день праздника он обращается преимущественно к военным морякам, а геополитические вопросы проходят пунктирной линией. 28 июля с трибуны на Сенатской площади президент России произнес, что Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и малой дальности в случае развертывания США своих вооружений в Германии, так как в зоне досягаемости американских ракет в ФРГ окажутся важные российские объекты с подлетным временем около 10 минут.

