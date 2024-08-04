Замглавы МИД заявил, что после сигнала Пентагону из Москвы Россия и США избежали эскалации

Москве и Вашингтону удалось избежать «нового витка эскалации» после переговоров министра обороны РФ Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином. Подробности 4 августа рассказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».



По словам замминистра, сигнал, который был направлен с российской стороны, дошел до Вашингтона и подконтрольных ему столиц. «Мы избежали нового эскалационного витка», — заявил Рябков.



Замглавы МИД не раскрыл, относительно какого события в адрес Пентагона сигнал был послан. Он отметил, что удалось «проехать» некий конкретный эпизод, очень тревожный, «у них планировавшийся в привязке к неким нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект», пишет РИА Новости.

