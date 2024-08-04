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    Замглавы МИД заявил, что после сигнала Пентагону из Москвы Россия и США избежали эскалации

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    Москве и Вашингтону удалось избежать «нового витка эскалации» после переговоров министра обороны РФ Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином. Подробности 4 августа рассказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

    По словам замминистра, сигнал, который был направлен с российской стороны, дошел до Вашингтона и подконтрольных ему столиц. «Мы избежали нового эскалационного витка», — заявил Рябков.

    Замглавы МИД не раскрыл, относительно какого события в адрес Пентагона сигнал был послан. Он отметил, что удалось «проехать» некий конкретный эпизод, очень тревожный, «у них планировавшийся в привязке к неким нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект», пишет РИА Новости.

    Рябков также добавил, что часы Судного дня, которые символизируют степень напряженности в мире в связи с ядерной угрозой, показывают «без двух минут», но это не значит, что процесс эскалации необратим, хотя Россия готова к таким сценариям.

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