Если у вас ипотека — цену лучше не знать. Ксения Бородина похвасталась новой квартирой в Москве

Телеведущая Ксения Бородина в своих социальных сетях похвасталась новой покупкой — квартирой в элитном жилом комплексе в центре Москвы. Как пишет 5 августа «СтарХит», недвижимость обошлась звезде в 80 миллионов рублей.
Из окна квартиры в новом небоскребе открывается вид на «Москва-Сити» и Поклонную гору. СМИ отмечают, что средняя цена за квадратный метр в этом здании перевалила за 950 тысяч рублей. Бородина показала комнату для дочек и спальню для себя. Кроме того, в квартире есть еще большая кухня и гостиная.
«Знали бы вы, как я не люблю ремонт, но надо собраться»,
— заявила Ксения Бородина.
Ранее в интервью Надежде Стрелец Бородина призналась, что вложила несколько сотен тысяч долларов в строительство квартиры в Дубае. По ее словам, помимо всего прочего это выгодная инвестиция. Свой поступок она не считает стыдным, поскольку ОАЭ — дружественная страна.