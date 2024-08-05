    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-в

    757мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd85.7eur92.83

    Если у вас ипотека — цену лучше не знать. Ксения Бородина похвасталась новой квартирой в Москве

    794
    4 комментария

    Телеведущая Ксения Бородина в своих социальных сетях похвасталась новой покупкой — квартирой в элитном жилом комплексе в центре Москвы. Как пишет 5 августа «СтарХит», недвижимость обошлась звезде в 80 миллионов рублей.

    ПоделитьсяПоделиться

    Из окна квартиры в новом небоскребе открывается вид на «Москва-Сити» и Поклонную гору. СМИ отмечают, что средняя цена за квадратный метр в этом здании перевалила за 950 тысяч рублей. Бородина показала комнату для дочек и спальню для себя. Кроме того, в квартире есть еще большая кухня и гостиная.

    «Знали бы вы, как я не люблю ремонт, но надо собраться»,
    — заявила Ксения Бородина.

    Ранее в интервью Надежде Стрелец Бородина призналась, что вложила несколько сотен тысяч долларов в строительство квартиры в Дубае. По ее словам, помимо всего прочего это выгодная инвестиция. Свой поступок она не считает стыдным, поскольку ОАЭ — дружественная страна.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Покупка квартирыКсения Бородина
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close