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    Пожилой петербуржец на Subaru пошёл на обгон под Лугой и сбил ребёнка

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    Пятиклассник из Парголово попал в аварию в Лужском районе Ленобласти, возвращаясь на дачу от друга. Его сбил водитель более чем с тридцатилетним стажем.

    ДТП случилось на Кировской дороге в садоводческом массиве «Мшинская» накануне около двух часов дня, стало известно «Фонтанке» 5 августа. По предварительным данным, водитель Subaru Legacy, совершая обгон, выехал на встречную полосу и сбил 11-летнего велосипедиста.

    Мальчик ехал от друга. Его увезли в больницу с ушибами, ссадинами и подозрением на сотрясение мозга. После оказания медицинской помощи ребёнка отпустили долечиваться дома.

    За рулём Subaru сидел 74-летний пенсионер из Выборгского района Петербурга. Его водительский стаж — почти 33 года. В этом году мужчина привлекался за превышение скорости, его единственный штраф оплачен.

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