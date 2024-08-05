Пожилой петербуржец на Subaru пошёл на обгон под Лугой и сбил ребёнка

Пятиклассник из Парголово попал в аварию в Лужском районе Ленобласти, возвращаясь на дачу от друга. Его сбил водитель более чем с тридцатилетним стажем.
ДТП случилось на Кировской дороге в садоводческом массиве «Мшинская» накануне около двух часов дня, стало известно «Фонтанке»
Мальчик ехал от друга. Его увезли в больницу с ушибами, ссадинами и подозрением на сотрясение мозга. После оказания медицинской помощи ребёнка отпустили долечиваться дома.
За рулём Subaru сидел 74-летний пенсионер из Выборгского района Петербурга. Его водительский стаж — почти