Пожилой петербуржец на Subaru пошёл на обгон под Лугой и сбил ребёнка

Пятиклассник из Парголово попал в аварию в Лужском районе Ленобласти, возвращаясь на дачу от друга. Его сбил водитель более чем с тридцатилетним стажем.



ДТП случилось на Кировской дороге в садоводческом массиве «Мшинская» накануне около двух часов дня, стало известно «Фонтанке» 5 августа . По предварительным данным, водитель Subaru Legacy, совершая обгон, выехал на встречную полосу и сбил 11-летнего велосипедиста.



Мальчик ехал от друга. Его увезли в больницу с ушибами, ссадинами и подозрением на сотрясение мозга. После оказания медицинской помощи ребёнка отпустили долечиваться дома.

