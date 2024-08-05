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    Второму человеку вживили в мозг чип от Neuralink

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    Американский бизнесмен Илон Маск рассказал о втором эксперименте со вживлением импланта от Neuralink. Процедуру успешно прошёл второй пациент.

    По словам Маска, «там много сигналов, много электродов» — всего в мозгу человека работают 400 электродов.

    К концу года вживить чипы в мозг планируется ещё нескольким пациентам, их число достигнет десяти.

    Первым стал 29-летний Нолан Арбо, ему вживили имплант в конце января. Примерно 8 лет назад его парализовало, ниже плеч он ничего не чувствует, а теперь играет в виртуальные шахматы на своем ноутбуке, двигая курсор с помощью мысли. В мае сообщалось, что компания Маска ищет второго добровольца.

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