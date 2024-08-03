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    «Крайне деликатная дилемма»: в МИД Германии прокомментировали обмен заключенными с Россией

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    Решение об участии в обмене заключенными между США, Россией, Белоруссией и другими странами далось правительству Германии нелегко. Такое заявление сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    По ее словам, состоявшийся обмен представлял собой «крайне деликатную дилемму», однако сейчас власти «чувствуют облегчение» (цитата по Tagesschau). К Бербок присоединилась и глава МВД Германии Нэнси Фезер. «Это было очень, очень трудное решение», — заявила она, подразумевая освобождение Вадима Красикова, приговоренного в ФРГ к пожизненному сроку за убийство чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.

    Обмен прошел вечером 1 августа в Анкаре. «Фонтанка» показывала первые кадры с места событий. РФ и Белоруссия выдали 16 заключенных. В Россию вернулись 10 человек из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении.

    Российских участников обмена заключенными в аэропорту встречал Владимир Путин; когда Красиков сошел с самолета, президент лично приветствовал его и обнял. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Красиков — сотрудник ФСБ. В немецком суде Красиков отрицал работу в спецслужбах и называл себя инженером-строителем Вадимом Соколовым из Брянска.

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    Мид германииАнналена БербокОбмен заключеннымиВадим красиковПутинДилемма
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