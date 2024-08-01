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    Путин лично приехал встречать вернувшихся в рамках международного обмена

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    Президент России Владимир Путин лично приехал встречать россиян, вернувшихся в страну в рамках международного обмена. Помимо президента страны, вечером 1 августа их встречал почетный караул.

    Увидев Владимира Путина у трапа самолета, одна из вернувшихся россиян Анна Дульцева, не смогла сдержать эмоций — женщина расплакалась.

    MSK1.ru

    Глава государства поздравил тех, кто вернулся в Россию и поблагодарил тех, «кто имеет отношение к военной службе» и сохранил верность присяге. Он также заявил, что вернувшиеся будут представлены к государственной награде.

    Помимо президента России вернувшихся, как сообщает ТАСС, встречали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

    Кремль. Новости

    Поздним вечером четверга в Россию вернулись 8 взрослых граждан России и двое несовершеннолетних. Подробнее о том, кто был возвращен в рамках международного обмена, читайте здесь. О предварительном, более широком списке, также можно прочитать в материале «Фонтанки».

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