Работу над ошибками не сделали. Бар «Фогель» снова закрыли

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Метафогель» за нарушение санитарно-эпидемиологических правил ( ст. 6.6 КоАП РФ ). Об этом в пятницу, 2 августа , сообщает объединенная пресс-служба судов региона в своем телеграм-канале.



Речь в сообщении идет о владельцах бара «Фогель» на набережной Фонтанки. В мае суд привлекал их к административной ответственности по той же статье 6.6 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 80 суток . Тем не менее, по словам пресс-службы судов, ООО «Метафогель» мало что исправило за это время.



В этот раз Роспотребнадзор снова обнаружил изделия без маркировки, а также просроченные продукты в виде бекона и купат. Помимо этого, была найдена обезличенная продукция, среди которой: овощи, яйца, мясо и рыба.



Отмечается, что посуду моют вручную в двухсекционной ванне без соблюдения порядка мытья. В этом же месте моют руки, а также обрабатывают продукты, в том числе овощи. При этом моющие средства не промаркированы. Под столами на кухне была замечена грязь, а на стенах и полу — липкие следы с засохшими подтеками.



«Обнаружены насекомые и стажер Байрамов, у которого нет медосмотров, медкнижки и представления о том, что он делает, то есть данных о прохождении профподготовки», — сказано в сообщении пресс-службы судов.



В результате найденных нарушений пришли к заключению о том, что производство еды в таких условиях может привести к возникновению и распространению острых желудочно-кишечных заболеваний и нанести «непоправимый ущерб здоровью».



Как итог — суд назначил наказание в виде приостановления деятельности бара «Фогель» на 90 дней.



О закрытии заведения говорили ещё 26 июля. Тогда сотрудники правоохранительных органов пришли в бар с проверкой. Как сообщил «Фонтанке» сооснователь «Фогеля» Иван Бикеев, силовиков сопровождали специалисты Роспотребнадзора. «Хотят закрыть», — сказал он, но на каком основании, не пояснил.



«Фогель» — известный бар-лекторий. В конце октября 2021 года он был опечатан Роспотребнадзором, полицейские пришли в заведение, когда там проводили вечер в поддержку акциониста Павла Крисевича.



Создатель бара Валентин Хорошенин является фигурантом дела «Весны»*. Ему вменяют организацию экстремистского сообщества и реабилитацию нацизма. Кроме того, он обвиняется в «создании НКО, посягающей на права граждан»



*Движение «Весна» Минюст признал иностранным агентом. Также Санкт-Петербургский городской суд признал организацию экстремистской.

