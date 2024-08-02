    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 24

    1 м/с, сев

    752мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd85.78eur92.85

    Работу над ошибками не сделали. Бар «Фогель» снова закрыли

    1020
    2 комментария

    Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Метафогель» за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 6.6 КоАП РФ). Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в своем телеграм-канале.

    Речь в сообщении идет о владельцах бара «Фогель» на набережной Фонтанки. В мае суд привлекал их к административной ответственности по той же статье 6.6 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 80 суток. Тем не менее, по словам пресс-службы судов, ООО «Метафогель» мало что исправило за это время.

    В этот раз Роспотребнадзор снова обнаружил изделия без маркировки, а также просроченные продукты в виде бекона и купат. Помимо этого, была найдена обезличенная продукция, среди которой: овощи, яйца, мясо и рыба.

    Отмечается, что посуду моют вручную в двухсекционной ванне без соблюдения порядка мытья. В этом же месте моют руки, а также обрабатывают продукты, в том числе овощи. При этом моющие средства не промаркированы. Под столами на кухне была замечена грязь, а на стенах и полу — липкие следы с засохшими подтеками.

    «Обнаружены насекомые и стажер Байрамов, у которого нет медосмотров, медкнижки и представления о том, что он делает, то есть данных о прохождении профподготовки», — сказано в сообщении пресс-службы судов.

    В результате найденных нарушений пришли к заключению о том, что производство еды в таких условиях может привести к возникновению и распространению острых желудочно-кишечных заболеваний и нанести «непоправимый ущерб здоровью».

    Как итог — суд назначил наказание в виде приостановления деятельности бара «Фогель» на 90 дней.

    О закрытии заведения говорили ещё 26 июля. Тогда сотрудники правоохранительных органов пришли в бар с проверкой. Как сообщил «Фонтанке» сооснователь «Фогеля» Иван Бикеев, силовиков сопровождали специалисты Роспотребнадзора. «Хотят закрыть», — сказал он, но на каком основании, не пояснил.

    «Фогель» — известный бар-лекторий. В конце октября 2021 года он был опечатан Роспотребнадзором, полицейские пришли в заведение, когда там проводили вечер в поддержку акциониста Павла Крисевича.

    Создатель бара Валентин Хорошенин является фигурантом дела «Весны»*. Ему вменяют организацию экстремистского сообщества и реабилитацию нацизма. Кроме того, он обвиняется в «создании НКО, посягающей на права граждан»

    *Движение «Весна» Минюст признал иностранным агентом. Также Санкт-Петербургский городской суд признал организацию экстремистской.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Бар ФогельРоспотребнадзорЗакрытиеМетафогельВалентин Хорошенин
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close