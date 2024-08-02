Работу над ошибками не сделали. Бар «Фогель» снова закрыли

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Метафогель» за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (
Речь в сообщении идет о владельцах бара «Фогель» на набережной Фонтанки. В мае суд привлекал их к административной ответственности по той же статье
В этот раз Роспотребнадзор снова обнаружил изделия без маркировки, а также просроченные продукты в виде бекона и купат. Помимо этого, была найдена обезличенная продукция, среди которой: овощи, яйца, мясо и рыба.
Отмечается, что посуду моют вручную в двухсекционной ванне без соблюдения порядка мытья. В этом же месте моют руки, а также обрабатывают продукты, в том числе овощи. При этом моющие средства не промаркированы. Под столами на кухне была замечена грязь, а на стенах и полу — липкие следы с засохшими подтеками.
«Обнаружены насекомые и стажер Байрамов, у которого нет медосмотров, медкнижки и представления о том, что он делает, то есть данных о прохождении профподготовки», — сказано в сообщении пресс-службы судов.
В результате найденных нарушений пришли к заключению о том, что производство еды в таких условиях может привести к возникновению и распространению острых желудочно-кишечных заболеваний и нанести «непоправимый ущерб здоровью».
Как итог — суд назначил наказание в виде приостановления деятельности бара «Фогель» на 90 дней.
О закрытии заведения говорили ещё 26 июля. Тогда сотрудники правоохранительных органов пришли в бар с проверкой. Как сообщил «Фонтанке» сооснователь «Фогеля» Иван Бикеев, силовиков сопровождали специалисты Роспотребнадзора. «Хотят закрыть», — сказал он, но на каком основании, не пояснил.
«Фогель» — известный бар-лекторий. В конце октября 2021 года он был опечатан Роспотребнадзором, полицейские пришли в заведение, когда там проводили вечер в поддержку акциониста Павла Крисевича.
Создатель бара Валентин Хорошенин является фигурантом дела «Весны»*. Ему вменяют организацию экстремистского сообщества и реабилитацию нацизма. Кроме того, он обвиняется в «создании НКО, посягающей на права граждан»
*Движение «Весна» Минюст признал иностранным агентом. Также Санкт-Петербургский городской суд признал организацию экстремистской.
Работу над ошибками не сделали. Бар «Фогель» снова закрыли
Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Метафогель» за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (
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