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    Сын Джигарханяна словил пулю по пути домой в Лас-Вегасе

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    Степан Джигарханян, сын покойного советского актера и режиссера, показал последствия стрельбы в Соединенных Штатах, пишет 2 августа StarHit. Жизни мужчины ничего не угрожает.

    Фото: starhit.ru
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    «По прибытии вчера домой в Лас-Вегас получил пулю в голову», — заявил Степан Джигарханян, уточнив, что два выстрела раздались из неизвестной машины в Лас-Вегасе.

    По данным источника издания, Степан стал невольным участником местных разборок.

    Степан — неродной сын скончавшегося в 2020 году Армена Джигарханяна, однако мужчины всегда поддерживали теплые отношения, пишет «СтарХит». «Смерть не была скоропостижной, состояние Армена Борисовича ухудшилось после дня рождения. В конце стало совсем плохо, пролежни дали неприятный эффект: пошло воспаление и некроз тканей», — отмечал тогда сын актера.

    Фото: starhit.ru

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    Комментарии 7

    27564035602 Авг 2024 в 17:59
    Впоймал
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