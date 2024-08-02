Сын Джигарханяна словил пулю по пути домой в Лас-Вегасе

Степан Джигарханян, сын покойного советского актера и режиссера, показал последствия стрельбы в Соединенных Штатах, пишет 2 августа StarHit. Жизни мужчины ничего не угрожает.
«По прибытии вчера домой в Лас-Вегас получил пулю в голову», — заявил Степан Джигарханян, уточнив, что два выстрела раздались из неизвестной машины в Лас-Вегасе.
По данным источника издания, Степан стал невольным участником местных разборок.
Степан — неродной сын скончавшегося в 2020 году Армена Джигарханяна, однако мужчины всегда поддерживали теплые отношения, пишет «СтарХит». «Смерть не была скоропостижной, состояние Армена Борисовича ухудшилось после дня рождения. В конце стало совсем плохо, пролежни дали неприятный эффект: пошло воспаление и некроз тканей», — отмечал тогда сын актера.