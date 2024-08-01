Из-под завалов вытащили трехмесячного ребенка. Онлайн о взрыве пятиэтажки в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле обрушился пятиэтажный дом. ЧП произошло днем
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Мальчик, которого спасли из-под завалов, прислал своим друзьям фото из больницы.
По данным МЧС России, количество пострадавших увеличилось до 9 человек, из них 5 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Показали на карте, где именно случился взрыв газа в Нижнем Тагиле.
Пункты сбора помощи пострадавшим на ул. Сибирской.
- ул. Юности, 49 гостиница «Спортивная-1» (от «Уралвагонзавода»);
- ул. Окунева, 22 (администрация Дзержинского района);
- Сибирская, 81 (КЦСОН «Золотая осень»);
- ул. Пархоменко, 37 (Городской Дворец молодёжи).
Горячая линия ГУ МЧС по Свердловской области —
Из-под завалов вытащили девочку, она жива. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
— Эвакуировано 70 человек, 8 пострадавших, 5 взрослых, трое детей, — сообщил мэр.
Спасатели вытащили девочку из-под завалов
Владислав Пинаев
Пункты сбора помощи пострадавшим на улице Сибирской:
- улица Юности, 49 гостиница «Спортивная-1» (от Уралвагонзавода);
- улица Окунева, 22 (администрация Дзержинского района);
- улица Сибирская, 81 (КЦСОН «Золотая осень»);
- улица Пархоменко, 37 (Городской дворец молодежи).
К месту взрыва приехал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает «4 канал».
«4 канал»
В МЧС России сообщили, что в Нижнем Тагиле, по уточненной информации, пострадали восемь человек, из них четыре ребенка.
На месте работают 170 специалистов и 45 единиц техники.
Местонахождение трех пострадавших под завалами установили, идет разбор обломков, сообщили в МЧС.
Спасатели продолжают поиск
МЧС России
Baza публикует кадры спасения одной из пострадавших при разрушении дома в Нижнем Тагиле. Женщину вынесли на носилках.
Baza / T.me
читатель E1.RU
Еще одно видео с места обрушения.
— Там грудничка трехмесячного вынесли, — рыдает женщина.
— Двоих! — добавляет мужчина.
Мужчины помогают спасателям. Машину, мешавшую проезду, вытолкали вручную.
TagilCity.ru | Нижний Тагил / T.me
В МЧС России сообщили, что из пострадавшего дома и соседних эвакуированы 70 жильцов.
Спасатели пробираются на помощь еще к одному человеку, застрявшему под завалом. По предварительной информации, слышно голос девочки.
Тагильский рабочий / Vk.com
По данным канала Ural Mash, под завалами могут находиться семь детей и девять взрослых. Есть угроза обрушения соседнего подъезда.