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    Обрушилась пятиэтажка

    Из-под завалов вытащили трехмесячного ребенка. Онлайн о взрыве пятиэтажки в Нижнем Тагиле

    Рассказываем всё, что известно о ЧП

    1128
    1 комментарий

    В Нижнем Тагиле обрушился пятиэтажный дом. ЧП произошло днем 1 августа на улице Сибирской, 81. По сообщениям очевидцев, причиной стал взрыв газа. Всё, что известно о случившемся, рассказываем в режиме онлайн.

    Также оперативно о ситуации мы рассказываем в телеграм-канале E1.RU.

    Если вы стали очевидцем взрыва или живете в этом доме, пожалуйста, свяжитесь с редакцией.

    Телефон редакции

    8 (343) 379-49-95
    Baza
    Городские порталы 
    Городские порталы
    На месте развернули штаб
    На месте развернули штабФото: Владислав Пинаев / T.me
    Фото: Дмитрий Костюшин
    Жильцы этого и соседних домов собрались во дворе
    Жильцы этого и соседних домов собрались во двореФото: читательница E1.RU
    Фото: Нижний Тагил | Типичный Тагильчанин / Vk.com
    Фото: Инцидент | Свердловская область / Vk.com
    Людей ищут под завалами
    Людей ищут под заваламиФото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Ural Mash / T.me
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный«Телекон»; ИА «Между строк»
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на&nbsp;Черноисточинском шоссе
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на Черноисточинском шоссеадминистрация Нижнего Тагила
    Скриншот: Владислав Пинаев / T.me
    Часть дома разрушена
    Часть дома разрушенаФото: читатель E1.RU
    Фото: Илья Тагильчанин / Vk.com
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    Мальчик, которого спасли из-под завалов, прислал своим друзьям фото из больницы.

    Baza
    Baza
    Городские порталы 
    Городские порталы
    На месте развернули штаб
    На месте развернули штабФото: Владислав Пинаев / T.me
    Фото: Дмитрий Костюшин
    Жильцы этого и соседних домов собрались во дворе
    Жильцы этого и соседних домов собрались во двореФото: читательница E1.RU
    Фото: Нижний Тагил | Типичный Тагильчанин / Vk.com
    Фото: Инцидент | Свердловская область / Vk.com
    Людей ищут под завалами
    Людей ищут под заваламиФото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Ural Mash / T.me
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный«Телекон»; ИА «Между строк»
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на&nbsp;Черноисточинском шоссе
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на Черноисточинском шоссеадминистрация Нижнего Тагила
    Скриншот: Владислав Пинаев / T.me
    Часть дома разрушена
    Часть дома разрушенаФото: читатель E1.RU
    Фото: Илья Тагильчанин / Vk.com
    ПоделитьсяПоделиться

    По данным МЧС России, количество пострадавших увеличилось до 9 человек, из них 5 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

    Baza
    Городские порталы 
    Городские порталы
    На месте развернули штаб
    На месте развернули штабФото: Владислав Пинаев / T.me
    Фото: Дмитрий Костюшин
    Жильцы этого и соседних домов собрались во дворе
    Жильцы этого и соседних домов собрались во двореФото: читательница E1.RU
    Фото: Нижний Тагил | Типичный Тагильчанин / Vk.com
    Фото: Инцидент | Свердловская область / Vk.com
    Людей ищут под завалами
    Людей ищут под заваламиФото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Ural Mash / T.me
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный«Телекон»; ИА «Между строк»
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на&nbsp;Черноисточинском шоссе
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на Черноисточинском шоссеадминистрация Нижнего Тагила
    Скриншот: Владислав Пинаев / T.me
    Часть дома разрушена
    Часть дома разрушенаФото: читатель E1.RU
    Фото: Илья Тагильчанин / Vk.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Показали на карте, где именно случился взрыв газа в Нижнем Тагиле.

    Городские порталы 
    Baza
    Городские порталы 
    Городские порталы
    На месте развернули штаб
    На месте развернули штабФото: Владислав Пинаев / T.me
    Фото: Дмитрий Костюшин
    Жильцы этого и соседних домов собрались во дворе
    Жильцы этого и соседних домов собрались во двореФото: читательница E1.RU
    Фото: Нижний Тагил | Типичный Тагильчанин / Vk.com
    Фото: Инцидент | Свердловская область / Vk.com
    Людей ищут под завалами
    Людей ищут под заваламиФото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Ural Mash / T.me
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный«Телекон»; ИА «Между строк»
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на&nbsp;Черноисточинском шоссе
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на Черноисточинском шоссеадминистрация Нижнего Тагила
    Скриншот: Владислав Пинаев / T.me
    Часть дома разрушена
    Часть дома разрушенаФото: читатель E1.RU
    Фото: Илья Тагильчанин / Vk.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Пункты сбора помощи пострадавшим на ул. Сибирской.

    • ул. Юности, 49 гостиница «Спортивная-1» (от «Уралвагонзавода»);
    • ул. Окунева, 22 (администрация Дзержинского района);
    • Сибирская, 81 (КЦСОН «Золотая осень»);
    • ул. Пархоменко, 37 (Городской Дворец молодёжи).

    Горячая линия ГУ МЧС по Свердловской области — +7 343 346-13-19. Горячая линия в Нижнем Тагиле — +7 343 533-18-55.

    Городские порталы
    Baza
    Городские порталы 
    Городские порталы
    На месте развернули штаб
    На месте развернули штабФото: Владислав Пинаев / T.me
    Фото: Дмитрий Костюшин
    Жильцы этого и соседних домов собрались во дворе
    Жильцы этого и соседних домов собрались во двореФото: читательница E1.RU
    Фото: Нижний Тагил | Типичный Тагильчанин / Vk.com
    Фото: Инцидент | Свердловская область / Vk.com
    Людей ищут под завалами
    Людей ищут под заваламиФото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Ural Mash / T.me
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный«Телекон»; ИА «Между строк»
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на&nbsp;Черноисточинском шоссе
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на Черноисточинском шоссеадминистрация Нижнего Тагила
    Скриншот: Владислав Пинаев / T.me
    Часть дома разрушена
    Часть дома разрушенаФото: читатель E1.RU
    Фото: Илья Тагильчанин / Vk.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Baza
    Городские порталы 
    Городские порталы
    На месте развернули штаб
    На месте развернули штабФото: Владислав Пинаев / T.me
    Фото: Дмитрий Костюшин
    Жильцы этого и соседних домов собрались во дворе
    Жильцы этого и соседних домов собрались во двореФото: читательница E1.RU
    Фото: Нижний Тагил | Типичный Тагильчанин / Vk.com
    Фото: Инцидент | Свердловская область / Vk.com
    Людей ищут под завалами
    Людей ищут под заваламиФото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Ural Mash / T.me
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный«Телекон»; ИА «Между строк»
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на&nbsp;Черноисточинском шоссе
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на Черноисточинском шоссеадминистрация Нижнего Тагила
    Скриншот: Владислав Пинаев / T.me
    Часть дома разрушена
    Часть дома разрушенаФото: читатель E1.RU
    Фото: Илья Тагильчанин / Vk.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Из-под завалов вытащили девочку, она жива. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

    — Эвакуировано 70 человек, 8 пострадавших, 5 взрослых, трое детей, — сообщил мэр.

    Спасатели вытащили девочку из-под завалов

    Владислав Пинаев

    Пункты сбора помощи пострадавшим на улице Сибирской:

    • улица Юности, 49 гостиница «Спортивная-1» (от Уралвагонзавода);
    • улица Окунева, 22 (администрация Дзержинского района);
    • улица Сибирская, 81 (КЦСОН «Золотая осень»);
    • улица Пархоменко, 37 (Городской дворец молодежи).
    Baza
    Городские порталы 
    Городские порталы
    На месте развернули штаб
    На месте развернули штабФото: Владислав Пинаев / T.me
    Фото: Дмитрий Костюшин
    Жильцы этого и соседних домов собрались во дворе
    Жильцы этого и соседних домов собрались во двореФото: читательница E1.RU
    Фото: Нижний Тагил | Типичный Тагильчанин / Vk.com
    Фото: Инцидент | Свердловская область / Vk.com
    Людей ищут под завалами
    Людей ищут под заваламиФото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Ural Mash / T.me
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный«Телекон»; ИА «Между строк»
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на&nbsp;Черноисточинском шоссе
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на Черноисточинском шоссеадминистрация Нижнего Тагила
    Скриншот: Владислав Пинаев / T.me
    Часть дома разрушена
    Часть дома разрушенаФото: читатель E1.RU
    Фото: Илья Тагильчанин / Vk.com
    ПоделитьсяПоделиться

    К месту взрыва приехал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает «4 канал».

    «4 канал»

    Baza
    Городские порталы 
    Городские порталы
    На месте развернули штаб
    На месте развернули штабФото: Владислав Пинаев / T.me
    Фото: Дмитрий Костюшин
    Жильцы этого и соседних домов собрались во дворе
    Жильцы этого и соседних домов собрались во двореФото: читательница E1.RU
    Фото: Нижний Тагил | Типичный Тагильчанин / Vk.com
    Фото: Инцидент | Свердловская область / Vk.com
    Людей ищут под завалами
    Людей ищут под заваламиФото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Ural Mash / T.me
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный«Телекон»; ИА «Между строк»
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на&nbsp;Черноисточинском шоссе
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на Черноисточинском шоссеадминистрация Нижнего Тагила
    Скриншот: Владислав Пинаев / T.me
    Часть дома разрушена
    Часть дома разрушенаФото: читатель E1.RU
    Фото: Илья Тагильчанин / Vk.com
    ПоделитьсяПоделиться

    В МЧС России сообщили, что в Нижнем Тагиле, по уточненной информации, пострадали восемь человек, из них четыре ребенка.

    На месте работают 170 специалистов и 45 единиц техники.

    Baza
    Городские порталы 
    Городские порталы
    На месте развернули штаб
    На месте развернули штабФото: Владислав Пинаев / T.me
    Фото: Дмитрий Костюшин
    Жильцы этого и соседних домов собрались во дворе
    Жильцы этого и соседних домов собрались во двореФото: читательница E1.RU
    Фото: Нижний Тагил | Типичный Тагильчанин / Vk.com
    Фото: Инцидент | Свердловская область / Vk.com
    Людей ищут под завалами
    Людей ищут под заваламиФото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Ural Mash / T.me
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный«Телекон»; ИА «Между строк»
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на&nbsp;Черноисточинском шоссе
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на Черноисточинском шоссеадминистрация Нижнего Тагила
    Скриншот: Владислав Пинаев / T.me
    Часть дома разрушена
    Часть дома разрушенаФото: читатель E1.RU
    Фото: Илья Тагильчанин / Vk.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Местонахождение трех пострадавших под завалами установили, идет разбор обломков, сообщили в МЧС.

    Спасатели продолжают поиск

    МЧС России

    Baza
    Городские порталы 
    Городские порталы
    На месте развернули штаб
    На месте развернули штабФото: Владислав Пинаев / T.me
    Фото: Дмитрий Костюшин
    Жильцы этого и соседних домов собрались во дворе
    Жильцы этого и соседних домов собрались во двореФото: читательница E1.RU
    Фото: Нижний Тагил | Типичный Тагильчанин / Vk.com
    Фото: Инцидент | Свердловская область / Vk.com
    Людей ищут под завалами
    Людей ищут под заваламиФото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Ural Mash / T.me
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный«Телекон»; ИА «Между строк»
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на&nbsp;Черноисточинском шоссе
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на Черноисточинском шоссеадминистрация Нижнего Тагила
    Скриншот: Владислав Пинаев / T.me
    Часть дома разрушена
    Часть дома разрушенаФото: читатель E1.RU
    Фото: Илья Тагильчанин / Vk.com
    ПоделитьсяПоделиться
    Baza
    Городские порталы 
    Городские порталы
    На месте развернули штаб
    На месте развернули штабФото: Владислав Пинаев / T.me
    Фото: Дмитрий Костюшин
    Жильцы этого и соседних домов собрались во дворе
    Жильцы этого и соседних домов собрались во двореФото: читательница E1.RU
    Фото: Нижний Тагил | Типичный Тагильчанин / Vk.com
    Фото: Инцидент | Свердловская область / Vk.com
    Людей ищут под завалами
    Людей ищут под заваламиФото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Ural Mash / T.me
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный«Телекон»; ИА «Между строк»
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на&nbsp;Черноисточинском шоссе
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на Черноисточинском шоссеадминистрация Нижнего Тагила
    Скриншот: Владислав Пинаев / T.me
    Часть дома разрушена
    Часть дома разрушенаФото: читатель E1.RU
    Фото: Илья Тагильчанин / Vk.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Baza публикует кадры спасения одной из пострадавших при разрушении дома в Нижнем Тагиле. Женщину вынесли на носилках.

    Baza / T.me

    Baza
    Городские порталы 
    Городские порталы
    На месте развернули штаб
    На месте развернули штабФото: Владислав Пинаев / T.me
    Фото: Дмитрий Костюшин
    Жильцы этого и соседних домов собрались во дворе
    Жильцы этого и соседних домов собрались во двореФото: читательница E1.RU
    Фото: Нижний Тагил | Типичный Тагильчанин / Vk.com
    Фото: Инцидент | Свердловская область / Vk.com
    Людей ищут под завалами
    Людей ищут под заваламиФото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Ural Mash / T.me
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный«Телекон»; ИА «Между строк»
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на&nbsp;Черноисточинском шоссе
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на Черноисточинском шоссеадминистрация Нижнего Тагила
    Скриншот: Владислав Пинаев / T.me
    Часть дома разрушена
    Часть дома разрушенаФото: читатель E1.RU
    Фото: Илья Тагильчанин / Vk.com
    ПоделитьсяПоделиться

    читатель E1.RU

    Еще одно видео с места обрушения.

    — Там грудничка трехмесячного вынесли, — рыдает женщина.

    — Двоих! — добавляет мужчина.

    Baza
    Городские порталы 
    Городские порталы
    На месте развернули штаб
    На месте развернули штабФото: Владислав Пинаев / T.me
    Фото: Дмитрий Костюшин
    Жильцы этого и соседних домов собрались во дворе
    Жильцы этого и соседних домов собрались во двореФото: читательница E1.RU
    Фото: Нижний Тагил | Типичный Тагильчанин / Vk.com
    Фото: Инцидент | Свердловская область / Vk.com
    Людей ищут под завалами
    Людей ищут под заваламиФото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Ural Mash / T.me
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный«Телекон»; ИА «Между строк»
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на&nbsp;Черноисточинском шоссе
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на Черноисточинском шоссеадминистрация Нижнего Тагила
    Скриншот: Владислав Пинаев / T.me
    Часть дома разрушена
    Часть дома разрушенаФото: читатель E1.RU
    Фото: Илья Тагильчанин / Vk.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Мужчины помогают спасателям. Машину, мешавшую проезду, вытолкали вручную.

    TagilCity.ru | Нижний Тагил / T.me

    В МЧС России сообщили, что из пострадавшего дома и соседних эвакуированы 70 жильцов.

    Baza
    Городские порталы 
    Городские порталы
    На месте развернули штаб
    На месте развернули штабФото: Владислав Пинаев / T.me
    Фото: Дмитрий Костюшин
    Жильцы этого и соседних домов собрались во дворе
    Жильцы этого и соседних домов собрались во двореФото: читательница E1.RU
    Фото: Нижний Тагил | Типичный Тагильчанин / Vk.com
    Фото: Инцидент | Свердловская область / Vk.com
    Людей ищут под завалами
    Людей ищут под заваламиФото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Ural Mash / T.me
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный«Телекон»; ИА «Между строк»
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на&nbsp;Черноисточинском шоссе
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на Черноисточинском шоссеадминистрация Нижнего Тагила
    Скриншот: Владислав Пинаев / T.me
    Часть дома разрушена
    Часть дома разрушенаФото: читатель E1.RU
    Фото: Илья Тагильчанин / Vk.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Спасатели пробираются на помощь еще к одному человеку, застрявшему под завалом. По предварительной информации, слышно голос девочки.

    Тагильский рабочий / Vk.com

    Baza
    Городские порталы 
    Городские порталы
    На месте развернули штаб
    На месте развернули штабФото: Владислав Пинаев / T.me
    Фото: Дмитрий Костюшин
    Жильцы этого и соседних домов собрались во дворе
    Жильцы этого и соседних домов собрались во двореФото: читательница E1.RU
    Фото: Нижний Тагил | Типичный Тагильчанин / Vk.com
    Фото: Инцидент | Свердловская область / Vk.com
    Людей ищут под завалами
    Людей ищут под заваламиФото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Владислав Пинаев
    Фото: Ural Mash / T.me
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный
    В 2001 году от взрыва газа пострадал подъезд в поселке Северный«Телекон»; ИА «Между строк»
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на&nbsp;Черноисточинском шоссе
    Это фото сделано в 2019 году, тогда газ взорвался в квартире на Черноисточинском шоссеадминистрация Нижнего Тагила
    Скриншот: Владислав Пинаев / T.me
    Часть дома разрушена
    Часть дома разрушенаФото: читатель E1.RU
    Фото: Илья Тагильчанин / Vk.com
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    По данным канала Ural Mash, под завалами могут находиться семь детей и девять взрослых. Есть угроза обрушения соседнего подъезда.

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    Городские порталы 
    Городские порталы
    На месте развернули штаб
    На месте развернули штабФото: Владислав Пинаев / T.me
    Фото: Дмитрий Костюшин
    Жильцы этого и соседних домов собрались во дворе
    Жильцы этого и соседних домов собрались во двореФото: читательница E1.RU
    Фото: Нижний Тагил | Типичный Тагильчанин / Vk.com
    Фото: Инцидент | Свердловская область / Vk.com