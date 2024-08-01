Из-под завалов вытащили трехмесячного ребенка. Онлайн о взрыве пятиэтажки в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле обрушился пятиэтажный дом. ЧП произошло днем 1 августа на улице Сибирской, 81 . По сообщениям очевидцев, причиной стал взрыв газа. Всё, что известно о случившемся, рассказываем в режиме онлайн.



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