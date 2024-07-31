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    Алину Загитову и Егора Крида заподозрили в романе после фото с поцелуем. Они ответили

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    Олимпийскую чемпионку Алину Загитову и певца Егора Крида заподозрили в романе после фото с 30-летнего юбилея музыканта. На снимке артист нежно обнимает и целует фигуристку в лоб. Спустя месяц Загитова ответила на слухи, передает портал Sport24.ru 31 июля.

    Фото с праздника спортсменка поделилась в своем телеграм-канале 26 июня, собрав более 700 комментариев. «Так целуют только любимую девушку», — написал один из пользователей.

    После Загитову заметили на концерте артиста в VIP-ложе с его семьей. Во время последнего интервью она ответила, какие у нее отношения с Кридом.

    «Нормальные. Отношения — это громко сказано. Егор — классный чувак. Мы просто общаемся, он очень добрый. <…> Егор позвал меня на день рождения. Я запостила фотографию. С этого все началось», — пояснила фигуристка.

    Крид ответил на предположения поклонников еще в начале июля. Он заявил, что в настоящее время свободен для отношений.

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