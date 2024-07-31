Армия обороны Израиля заявила о ликвидации «правой руки» лидера «Хезболлы» в результате удара по Бейруту

Второй по значимости командир «Хезболлы» Фуад Шукр был убит 30 июля в результате точечного удара израильских ВВС по столице Ливана Бейруту. Такое заявление выпустила Армия Обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

«В ходе целенаправленной ликвидации, основанной на разведывательных данных, истребители ВВС Израиля уничтожили самого высокопоставленного военного командира террористической организации «Хезболла» и главу ее стратегического подразделения Фуада Шукра «Хадж Мохсен» в районе Бейрута. Фуад был правой рукой генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы и советником Насраллы по планированию и руководству операциями военного времени», говорится в заявлении.

По сведениям ЦАХАЛ, Фуад Шукр руководил нападениями «Хезболлы» на Израиль с 8 октября, и именно он был командиром, ответственным за убийство 12 детей в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах, а также за убийства многочисленных израильтян и иностранных граждан на протяжении многих лет.



Как глава стратегического подразделения «Хезболлы», Фуад отвечал за большинство самых современных вооружений «Хезболлы», включая ракеты с точным наведением, крылатые ракеты, противокорабельные ракеты, ракеты дальнего радиуса действия и беспилотные летательные аппараты. Он отвечал за наращивание сил, планирование и осуществление террористических актов против государства Израиль.



Фуад присоединился к террористической организации «Хезболла» в 1985 году и с тех пор занимал ряд руководящих должностей. В рамках своей деятельности он был членом Совета джихада — самого высокопоставленного военного органа «Хезболлы».



В 1990-х годах Фуад руководил многочисленными нападениями на ЦАХАЛ и армию Южного Ливана. В 2000 году он принимал непосредственное участие в похищении тел трех солдат ЦАХАЛа — рядовых Беньямина Авраама, Ади Авитана и Омара Савейда, которые были убиты террористами «Хезболлы» во время патрулирования ограждения безопасности, прилегающего к Хар-Дову.

«С тех пор он планировал и руководил многочисленными террористическими актами против ни в чем не повинных гражданских лиц», утверждают в ЦАХАЛ.

