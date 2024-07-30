Женщина погибла и 17 человек пострадали в результате израильского удара по Бейруту

В результате удара Израиля по Бейруту 30 июля погибла женщина, 17 человек, из которых шестеро — дети, получили ранения. Об этом пишет ливанское издание «Аль-Ахбар».



Канал CNN также предполагает, что в результате удара были разрушены как минимум пять этажей многоэтажного здания возле госпиталя в районе Харет Хрейк на юге Бейрута, где расположена штаб-квартира «Хезболлы».

Израильский канал показал фотографию того, что осталось от здания в шиитском пригороде после удара ВВС.