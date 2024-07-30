    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    754мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd86.33eur93.29

    Женщина погибла и 17 человек пострадали в результате израильского удара по Бейруту

    1397
    обсудить

    В результате удара Израиля по Бейруту 30 июля погибла женщина, 17 человек, из которых шестеро — дети, получили ранения. Об этом пишет ливанское издание «Аль-Ахбар».

    Канал CNN также предполагает, что в результате удара были разрушены как минимум пять этажей многоэтажного здания возле госпиталя в районе Харет Хрейк на юге Бейрута, где расположена штаб-квартира «Хезболлы».

    Израильский канал показал фотографию того, что осталось от здания в шиитском пригороде после удара ВВС.

    Между тем, подтвержденной информации о судьбе «высокопоставленного чиновника «Хезболлы», который был главной целью атаки, все еще нет.

    Саудовский канал «Аль хадат» со ссылкой на своего корреспондента сообщает о гибели Фуада Шукра, также известного как Хадж Мохсен — командира проекта высокоточных ракет «Хезболлы» и старшего советника лидера террористической группировки Хасана Насраллы, то есть «номера 2» в группировке.

    Ранее сообщалось, что Шукр выжил. Ливанский канал «Аль Джадид» сообщает, что он мог быть серьезно ранен.

    Израиль нанес точечный удар по столице Ливана в ответ на обстрел поселка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах.

    27 июля вечером по спортивной площадке в Мадждаль-Шамсе на контролируемых Израилем Голанских высотах был нанесенмассированный ракетный удар, в результате чего погибли 12 детей и подростков, а несколько десятков человек получили ранения. Израильские власти обвинили в совершении атаки террористическую организацию «Хезболла», действующую якобы под руководством Ирана. ЦАХАЛ также утверждает, что удары по Голанским высотам наносились иранскими ракетами Falaq-1.

    «Хезболла» опровергла причастность к удару по поселку на Голанах, где погибли дети, заявив, что на футбольное поле попала израильская противоракета.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИзраильЛиванБейрутУдарХезболлаФуад ШукрХадж Мохсен
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close