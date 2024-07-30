Женщина погибла и 17 человек пострадали в результате израильского удара по Бейруту

В результате удара Израиля по Бейруту 30 июля погибла женщина, 17 человек, из которых шестеро — дети, получили ранения. Об этом пишет ливанское издание «Аль-Ахбар».
Канал CNN также предполагает, что в результате удара были разрушены как минимум пять этажей многоэтажного здания возле госпиталя в районе Харет Хрейк на юге Бейрута, где расположена штаб-квартира «Хезболлы».
Израильский канал показал фотографию того, что осталось от здания в шиитском пригороде после удара ВВС.
Между тем, подтвержденной информации о судьбе «высокопоставленного чиновника «Хезболлы», который был главной целью атаки, все еще нет.
Саудовский канал «Аль хадат» со ссылкой на своего корреспондента сообщает о гибели Фуада Шукра, также известного как Хадж Мохсен — командира проекта высокоточных ракет «Хезболлы» и старшего советника лидера террористической группировки Хасана Насраллы, то есть «номера 2» в группировке.
Ранее сообщалось, что Шукр выжил. Ливанский канал «Аль Джадид» сообщает, что он мог быть серьезно ранен.
Израиль нанес точечный удар по столице Ливана в ответ на обстрел поселка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах.
27 июля вечером по спортивной площадке в Мадждаль-Шамсе на контролируемых Израилем Голанских высотах был нанесенмассированный ракетный удар, в результате чего погибли 12 детей и подростков, а несколько десятков человек получили ранения. Израильские власти обвинили в совершении атаки террористическую организацию «Хезболла», действующую якобы под руководством Ирана. ЦАХАЛ также утверждает, что удары по Голанским высотам наносились иранскими ракетами Falaq-1.
«Хезболла» опровергла причастность к удару по поселку на Голанах, где погибли дети, заявив, что на футбольное поле попала израильская противоракета.