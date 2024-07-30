Израиль нанес удар по столице Ливана Бейруту. Целью назван командир «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 30 июля официально взяла на себя ответственность за атаку в Бейруте, назвав ее целью командира «Хезболлы», ответственного за обстрел поселка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой ЦАХАЛ.

Автор: youtube.com/canpeter

Удар по Бейруту называется «точечным». Он был нанесен впервые со 2 января по южному пригороду ливанской столицы. По данным израильских СМИ, «высокопоставленным чиновником «Хезболлы», атакованным в Бейруте», был Фуад Шукр, также известный как Хадж Мохсен — командир проекта высокоточных ракет «Хезболлы» и старший советник лидера террористической группировки Хасана Насраллы, то есть, «номер 2» в группировке.

ТАСС сообщает, что израильские ракеты попали в район госпиталь Бахман в 100 метрах от штаба «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. В результате удара разрушено несколько домов, повреждены припаркованные машины и, по предварительной информации, погибли два командира вооруженных формирований. Однако по информации Reuters, судьба командира, который был главной целью атаки, остается неизвестной.

27 июля вечером по спортивной площадке в Мадждаль-Шамсе на контролируемых Израилем Голанских высотах был нанесен массированный ракетный удар, в результате чего погибли 12 детей и подростков, а несколько десятков человек получили ранения. Израильские власти обвинили в совершении атаки террористическую организацию «Хезболла», действующую якобы под руководством Ирана. ЦАХАЛ также утверждает, что удары по Голанским высотам наносились иранскими ракетами Falaq-1.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил изданию Axios, что удар по друзской деревне на Голанских высотах усилил вероятность начала полномасштабной войны между еврейским государством, ливанским движением «Хезболла» и Ливаном в целом.



«Хезболла» опровергла причастность к удару по поселку на Голанах, где погибли дети, заявив, что на футбольное поле попала израильская противоракета.

