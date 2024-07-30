МОК: бездействие в конфликте НОК Израиля и Палестины связано с «уходом от политики»

Международный олимпийский комитет (МОК) не вмешивается в конфликт национальных олимпийских комитетов (НОК) Израиля и Палестины, обосновывая это желанием «уйти от политики». Об этом, как передает ТАСС 30 июля, заявил представитель МОК Марк Адамс.



Ранее НОК Палестины направил главе МОК Томасу Баху письмо с просьбой запретить спортсменам из Израиля участвовать в Олимпиаде 2024 года. Требование бойкота в результате было отменено.



«В мире, в зависимости от того, кого вы слушаете, происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали все жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать [в Олимпийских играх]. Наша профессия — спорт, мы уходим от политики», — сказал Адамс.



В ноябре прошлого года МОК пришлось объяснять, в чем разница между отстранением России от состязаний и ситуацией в Израиле. В Олимпийском комитете заявили, что отстранение российских атлетов произошло из-за «нарушения олимпийского перемирия». В первый день Игр в соревнованиях приняли участие 8 из 15 российских спортсменов. На церемонии открытия они не присутствовали.



Несмотря на позицию МОК по конфликту на Ближнем Востоке, в отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать санкции. Основные требования МОК к нейтральному статусу включают отсутствие поддержки военной операции на Украине и связей с армией и спецслужбами, а также участие только в индивидуальных дисциплинах.



Марк Адамс является директором по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) с 2009 года. Он пришел в МОК из Всемирного экономического форума в швейцарской Женеве, где являлся исполнительным директором и главой отдела медиа и коммуникаций.

