Глава МОК Томас Бах: Олимпиада в Париже-2024 не будет отменена из-за нарастающих конфликтов

Ни палестино-израильский конфликт, ни конфликт между Россией и Украиной не станут причиной отмены Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом 12 ноября заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
«У нас очень сильная геополитическая напряженность. Сказать, что мы пожертвуем Играми, было бы совершенно неправильным подходом», — цитирует Баха портал Inside the Games.
Глава МОК напомнил, что в прошлом Олимпиады лишь трижды отменялись из-за войн. Это происходило в 1916, 1940 и 1944 годах.
«У нас было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх. Это соответствует олимпийской миссии», — продолжил мысль глава МОК. Он отметил, что миссия комитета — «гуманитарная», и МОК старается это учитывать.
Ранее Томас Бах заявлял, что спортсмены не должны нести ответственность за действия своего правительства. Позднее МОК пришлось объяснять, в чем разница между отстранением России от состязаний и ситуацией в Израиле. В Олимпийском комитете заявили, что отстранение российских атлетов произошло из-за «нарушения олимпийского перемирия».