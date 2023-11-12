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    Глава МОК Томас Бах: Олимпиада в Париже-2024 не будет отменена из-за нарастающих конфликтов

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    Ни палестино-израильский конфликт, ни конфликт между Россией и Украиной не станут причиной отмены Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом 12 ноября заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

    «У нас очень сильная геополитическая напряженность. Сказать, что мы пожертвуем Играми, было бы совершенно неправильным подходом», — цитирует Баха портал Inside the Games.

    Глава МОК напомнил, что в прошлом Олимпиады лишь трижды отменялись из-за войн. Это происходило в 1916, 1940 и 1944 годах.

    «У нас было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх. Это соответствует олимпийской миссии», — продолжил мысль глава МОК. Он отметил, что миссия комитета — «гуманитарная», и МОК старается это учитывать.

    Ранее Томас Бах заявлял, что спортсмены не должны нести ответственность за действия своего правительства. Позднее МОК пришлось объяснять, в чем разница между отстранением России от состязаний и ситуацией в Израиле. В Олимпийском комитете заявили, что отстранение российских атлетов произошло из-за «нарушения олимпийского перемирия».

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