Глава МОК Томас Бах: Олимпиада в Париже-2024 не будет отменена из-за нарастающих конфликтов

Ни палестино-израильский конфликт, ни конфликт между Россией и Украиной не станут причиной отмены Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом 12 ноября заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.



«У нас очень сильная геополитическая напряженность. Сказать, что мы пожертвуем Играми, было бы совершенно неправильным подходом», — цитирует Баха портал Inside the Games.

Глава МОК напомнил, что в прошлом Олимпиады лишь трижды отменялись из-за войн. Это происходило в 1916, 1940 и 1944 годах.