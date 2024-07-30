Суд в Москве отклонил апелляцию на заочный арест бывшей ведущей программы «Вести»

Московский городской суд 30 июля оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда Москвы о заочном аресте Фариды Курбангалеевой, отказав защите в удовлетворении апелляционной жалобы. Об этом сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.
Ранее Замоскворецкий суд заочно арестовал бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1», обвиняемую по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) и по п. «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Курбангалеева была объявлена в международный розыск.
Фарида Курбангалеева родилась в Казани, окончила факультет журналистики КГУ, была корреспондентом телеканала «Россия» в Поволжье и вела программу «Вести» на «России-1» до 2014 года. Журналистка покинула телеканал после присоединения Крыма к РФ и в настоящий момент проживает за границей и ведет свои YouTube- и Telegram-каналы.
19 июня экс-ведущую также включили в список террористов и экстремистов.
* Признана Минюстом РФ иноагентом.