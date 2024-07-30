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    Фонтанка SUP

    Фестиваль Фонтанка SUP перекроет несколько улиц в центре Петербурга

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    Август в центре Петербурга начнется с ограничений и перекрытий в связи с проведением фестиваля Фонтанка SUP. Сам он, напомним, состоится 3 августа.

    Как сообщает комитет по транспорту, с полуночи 1 августа до 6 часов утра 4 августа будет перекрыто движение по:

    • набережной Мойки от набережной Лебяжьей канавки до Аптекарского переулка;
    • Аптекарскому переулку в направлении от Круглого переулка к Миллионной улице;
    • проезду вдоль Марсова поля;
    • Царицынскому проезду.
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Также с 0:00 до 23:59 1 августа на участке набережной Мойки от набережной Лебяжьей канавки до Аптекарского переулка, в проезде вдоль Марсова поля и в Царицынском проезде будет запрещено парковаться.

    В субботу, 3 августа, реки и каналы в центре Петербурга станут трассой для Девятого международного фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP. В нем примут участие более 10 тысяч человек. В этом году у фестиваля изменился маршрут — трасса стала длиннее. Накануне также стали известны финалистки конкурса Miss SUP, который проводится в рамках фестиваля.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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