Фестиваль Фонтанка SUP перекроет несколько улиц в центре Петербурга

Август в центре Петербурга начнется с ограничений и перекрытий в связи с проведением фестиваля Фонтанка SUP. Сам он, напомним, состоится 3 августа.



Как сообщает комитет по транспорту, с полуночи 1 августа до 6 часов утра 4 августа будет перекрыто движение по: