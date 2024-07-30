Фестиваль Фонтанка SUP перекроет несколько улиц в центре Петербурга

Август в центре Петербурга начнется с ограничений и перекрытий в связи с проведением фестиваля Фонтанка SUP. Сам он, напомним, состоится 3 августа.
Как сообщает комитет по транспорту, с полуночи 1 августа до 6 часов утра 4 августа будет перекрыто движение по:
- набережной Мойки от набережной Лебяжьей канавки до Аптекарского переулка;
- Аптекарскому переулку в направлении от Круглого переулка к Миллионной улице;
- проезду вдоль Марсова поля;
- Царицынскому проезду.
Также с 0:00 до 23:59 1 августа на участке набережной Мойки от набережной Лебяжьей канавки до Аптекарского переулка, в проезде вдоль Марсова поля и в Царицынском проезде будет запрещено парковаться.
В субботу, 3 августа, реки и каналы в центре Петербурга станут трассой для Девятого международного фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP. В нем примут участие более