В Петербурге попрощались с бывшим руководителем Ленинграда Ходыревым. Гроб вынесли под полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости

В Петропавловской крепости состоялось прощание с Владимиром Ходыревым. Бывший глава Ленгорисполкома и почетный гражданин Петербурга умер в возрасте 94 лет в минувшие выходные.

На прощание в атриум Петропавловской крепости пришли больше сотни человек — как действующих чиновников и депутатов, так и бывших коллег.

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал Ходырева своим учителем. Он заметил, что тот руководил городом в сложные времена, когда нужно было и строить дамбу, и метро, и развивать промышленность и науку. «Он нас учил защищать город, не бояться сложностей», — сказал Беглов. Он напомнил, что благодаря Ходыреву восстановили Музей блокады Ленинграда.



Спикер Заксобрания Александр Бельский, рассказывая про Ходырева, упомянул, что он до последнего хотел работать и помогать жителям и даже попросил организовать ему кабинет в Мариинском дворце.

