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    В Петербурге попрощались с бывшим руководителем Ленинграда Ходыревым. Гроб вынесли под полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости

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    В Петропавловской крепости состоялось прощание с Владимиром Ходыревым. Бывший глава Ленгорисполкома и почетный гражданин Петербурга умер в возрасте 94 лет в минувшие выходные.

    На прощание в атриум Петропавловской крепости пришли больше сотни человек — как действующих чиновников и депутатов, так и бывших коллег.

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал Ходырева своим учителем. Он заметил, что тот руководил городом в сложные времена, когда нужно было и строить дамбу, и метро, и развивать промышленность и науку. «Он нас учил защищать город, не бояться сложностей», — сказал Беглов. Он напомнил, что благодаря Ходыреву восстановили Музей блокады Ленинграда.

    Спикер Заксобрания Александр Бельский, рассказывая про Ходырева, упомянул, что он до последнего хотел работать и помогать жителям и даже попросил организовать ему кабинет в Мариинском дворце.

    «Власть в его руках была не игрушкой, а ответственностью. Многим он запомнился как Человечище», — сказал народный артист Николай Буров.

    Гроб с телом Ходырева вынесли из атриума Петропавловской крепости под полуденный выстрел пушки.

    Отпевание состоится в Никольском соборе. Хоронить Ходырева будут на Богословском кладбище.

    Владимир Ходырев родился в 1930 году; в прошлом он — заметный советский партийный и государственный деятель; в 1983 году он был избран председателем Ленинградского исполкома городского Совета народных депутатов и пребывал на этом посту в течение 7 лет. С 1990 года он работал президентом Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Научно промышленная ассоциация «Тетраполис», возглавлял некоммерческое партнерство «Транспортный союз Северо-Запада» и был председателем совета банка «Тетраполис».

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