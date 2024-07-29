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    Суд в Москве арестовал сына актера Владимира Сошальского за попытку сбыта наркотиков

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    Останкинский суд Москвы 29 июля арестовал на два месяца сына известного советского актера Владимира Сошальского по делу о попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    Таким образом, судьей было удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Сошальского Владимира Владимировича в виде заключения под стражу до 26 сентября 2024 года.

    Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и п. «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ — покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств и незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства.

    По данным ТАСС, молодого человека задержали 25 июля. Сошальский-младший попытался скрыться при виде полицейских, но его остановили и нашли при досмотре три пакета кокаина массой 2,78 грамма.

    Его отец, народный артист России Владимир Сошальский, скончался в 2007 году на 79-м году жизни.

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    Владимир СошальскийСынАрестСбыт наркотиков
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