Суд в Москве арестовал сына актера Владимира Сошальского за попытку сбыта наркотиков

Останкинский суд Москвы 29 июля арестовал на два месяца сына известного советского актера Владимира Сошальского по делу о попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Таким образом, судьей было удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Сошальского Владимира Владимировича в виде заключения под стражу до 26 сентября 2024 года.
Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и п. «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ — покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств и незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства.
По данным ТАСС, молодого человека задержали 25 июля. Сошальский-младший попытался скрыться при виде полицейских, но его остановили и нашли при досмотре три пакета кокаина массой 2,78 грамма.
Его отец, народный артист России Владимир Сошальский, скончался в 2007 году на 79-м году жизни.