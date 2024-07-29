Суд в Москве арестовал сына актера Владимира Сошальского за попытку сбыта наркотиков

Останкинский суд Москвы 29 июля арестовал на два месяца сына известного советского актера Владимира Сошальского по делу о попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.



Таким образом, судьей было удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Сошальского Владимира Владимировича в виде заключения под стражу до 26 сентября 2024 года.

Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и п. «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ — покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств и незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства.