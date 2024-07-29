    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 27

    2 м/с, вос

    752мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.57eur93.26

    МЧС: все пострадавшие при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области извлечены из вагонов

    4081
    1 комментарий

    Все пострадавшие при аварии поезда «Казань — Адлер» в Волгоградской области извлечены из сошедших с рельсов вагонов. Об этом вечером 29 июля сообщает МЧС России.

    На месте происшествия продолжают работать 100 спасателей и 12 единиц техники; ожидается аварийно-восстановительный поезд с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой для поднятия опрокинувшихся вагонов.

    МЧС России

    После установки вагонов пассажирам помогут собрать свои вещи и добраться до станции, откуда они на резервном поезде продолжат путь.

    Тем временем губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что после аварии с поездом в пунктах временного размещения находятся 416 человек. 30 пострадавших, по его сведениям, проходят обследования, 10 человек из них — дети, трое находятся в тяжелом состоянии.

    Официальный новостной канал РЖД рассказал о ходе восстановительных работ на перегоне Гремячая — Котельниково, где произошла авария: в них задействовано более 200 железнодорожников, 2 восстановительных поезда. Специалистам необходимо восстановить около 300 метров рельсошпальной решетки по обоим путям и 3 опоры контактной сети.

    Официальный новостной канал РЖД


    По уточненным данным, в результате ДТП на переезде произошёл сход 9 вагонов пассажирского поезда.

    Авария произошла в 12:35 мск 29 июля. Пассажирский поезд № 491 «Казань — Адлер» столкнулся с «КамАЗом», водитель которого, по данным РЖД, грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения с поездом, двигавшимся со скоростью 65 км/ч, избежать не удалось.

    По последним данным, 55 человек были госпитализированы после аварии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Поезд Казань - АдлерАварияДТПМЧСПоезд сошел с рельсовКАМАЗПострадавшие в ДТП
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close