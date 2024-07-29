МЧС: все пострадавшие при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области извлечены из вагонов

Все пострадавшие при аварии поезда «Казань — Адлер» в Волгоградской области извлечены из сошедших с рельсов вагонов. Об этом вечером 29 июля сообщает МЧС России. На месте происшествия продолжают работать 100 спасателей и 12 единиц техники; ожидается аварийно-восстановительный поезд с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой для поднятия опрокинувшихся вагонов.

МЧС России

После установки вагонов пассажирам помогут собрать свои вещи и добраться до станции, откуда они на резервном поезде продолжат путь.



Тем временем губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что после аварии с поездом в пунктах временного размещения находятся 416 человек. 30 пострадавших, по его сведениям, проходят обследования, 10 человек из них — дети, трое находятся в тяжелом состоянии. Официальный новостной канал РЖД рассказал о ходе восстановительных работ на перегоне Гремячая — Котельниково, где произошла авария: в них задействовано более 200 железнодорожников, 2 восстановительных поезда. Специалистам необходимо восстановить около 300 метров рельсошпальной решетки по обоим путям и 3 опоры контактной сети.

Официальный новостной канал РЖД



По уточненным данным, в результате ДТП на переезде произошёл сход 9 вагонов пассажирского поезда.



Авария произошла в 12:35 мск 29 июля. Пассажирский поезд № 491 «Казань — Адлер» столкнулся с «КамАЗом», водитель которого, по данным РЖД, грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения с поездом, двигавшимся со скоростью 65 км/ч, избежать не удалось.

