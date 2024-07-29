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    Хозяйка квартиры в Петербурге уснула с открытым окном. Её разбудил насильник

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    Жительница Невского района Петербурга стала жертвой надругательства в собственной квартире. Насильник счёл приглашением распахнутое окно.

    Как сообщили в управлении СК по региону 29 июля, обвинение в насильственных действиях сексуального характера (132 УК) и незаконном проникновении в жилище (139 УК) предъявлено 46-летнему гражданину Азербайджана.

    Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    По версии следствия, в ночь на 24 июля он не прошёл мимо открытого окна на первом этаже дома на Октябрьской набережной. Нападению подверглась 52-летняя хозяйка.

    Судя по видео, успехов в изучении русского языка иностранец пока не достиг. Со слов переводчика, фигурант признаёт вину.

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