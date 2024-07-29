«Все ряды встали». Утром на ЗСД водители застряли в глухой пробке

Многокилометровую пробку собрали сразу несколько ДТП на одном из участков Западного скоростного диаметра. Затор растянулся на 6 километров в сторону Васильевского острова утром 29 июля.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ЗСД, виновником начала крупной пробки стало касательное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Следом произошла вторая авария с перевертышем.

Судя по кадрам, в результате удара опрокинутый транспорт развернуло поперек дороги, вторая машина врезалась в дорожное ограждение. На дороге разбросаны детали автомобилей, работает дорожная полиция.

«В результате ДТП на ЗСД на съезде на набережную Макарова пострадавших нет», — сообщили нашем изданию в пресс-службе МВД по городу и области.

По словам очевидцев, столкновений на участке было больше. «Объехав 5 аварий на ЗСД, мы, наконец, выехали на трассу», — пишут водители в соцсетях.



Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся от съезда на Богатырский проспект до Васильевского острова. «Почему все ряды то встали?» — задаются вопросом пользователи.

