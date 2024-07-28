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    Скрытный зверь вышел прогуляться в Ленинградском зоопарке. Посетителям предложили угадать, кто это

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    Один из членов семьи манулов попал в объектив фотокамеры в Ленинградском зоопарке 29 июля. Фото пушистого хищника опубликовала в соцсетях пресс-служба зоопарка.

    А посетителям задали вопрос: кто запечатлен на снимке, мама Намика, папа Свэн или их сынишка Шу. Малыш настолько возмужал, что его уже непросто отличить от родителей.

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    В мае Шу исполнился один год. Манулы ведут очень скрытный образ жизни и даже в вольере зоопарка заметить это осторожное животное — большая удача.

    Редакция «Фонтанки» делает ставку на то, что на снимках — папа Свэн.

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