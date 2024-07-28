Общество русскоязычных жителей Финляндии пожаловалось в Еврокомиссию и в Европарламент на закрытие границы с РФ

Общество русскоязычных жителей Финляндии пожаловалось в Еврокомиссию на нарушение финскими властями европейского законодательства в связи с закрытием российской границы. Об этом общество сообщило 28 июля в своем телеграм-канале.
Также представители комьюнити направили петицию в Европарламент — в настоящий момент она находится на модерации в специальном комитете.
«Прошло более двух недель со дня вступления в силу поправок к Шенгенскому кодексу, и неделю действует «закон о выдворении», но правительство так и не опубликовало никаких конкретных планов по открытию восточной границы», — сказано в публикации общества. Также там содержится призыв ко «всем заинтересованным» обращаться в официальные органы — МВД, правительство, парламент — с требованием открыть границу.
В телеграм-канале общества 2 432 участника.
Президент Финляндии Александер Стубб 16 июля подписал «Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией», также известный как «Закон о выдворении». Он вступил в силу 22 июля и будет действовать год.
Ранее Стубб заявлял, что закон также позволит открыть восточную границу — с Россией, закрытую из-за большого потока мигрантов. Но многие оппозиционные финские политики усомнились как в открытии границы после принятия закона, так и в том, что он улучшит ситуацию с безопасностью на границе.