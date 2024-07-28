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    В Сети появились первые кадры после удара молнии у главного храма ВС РФ

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    В соцсетях появились первые кадры с места удара молнии в подмосковском парке «Патриот», их 28 июля публикует портал МСК1.

    Сообщается, что двое мужчин, которых медики пытаются реанимировать, шли в момент грозы под одним зонтом. Молния ударила в стержень, после чего оба пострадавших сразу же упали на землю без чувств. Оперативные службы уточняли ранее, что на площади ударили сразу несколько молний. Медицинская помощь, по предварительным данным, потребовалась также двум женщинам.

    Фото: MSK1.RU | Новости Москвы | Россия
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    На опубликованных кадрах видно, как к упавшим мужчинам сбегаются люди. Слышен плач, посетители парка «Патриот» сильно испугались.

    MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

    Это не первый инцидент в парке «Патриот» на уходящей неделе. Пять дней назад туда нагрянули силовики в рамках оперативно-разыскных мероприятий, связанных с делом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

    Фото: MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

    Российский военно-патриотический парк культуры и отдыха был создан при министре обороны Сергее Шойгу в 2014 году. Он находится рядом с Кубинкой в Московской области. Парк занимает территорию 3,5 тыс. га. На территории работают различные музеи, партизанская деревня, отведена зона и реконструкциям исторических событий. Здесь же расположен конгрессно-выставочный центр «Патриот» и главный храм Вооруженных сил РФ.

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