Двух человек пытаются реанимировать после удара молнии в парке «Патриот»

Двух человек врачи пытаются реанимировать после попадания молнии на площади перед главным храмом ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». Об этом 28 июля сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



«Во время сильной грозы молния ударила в людей в парке "Патриот". В результате есть пострадавшие. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, в настоящее время медики пытаются их реанимировать», — уточнил собеседник агентства.



По словам источника, несколько молний ударили в районе центральной площади парка. Ранее «Фонтанка» сообщала, что после случившегося на земле оказались три человека. Женщина смогла самостоятельно подняться, а мужчины остались лежать. На снимках с места происшествия видна кровь.

