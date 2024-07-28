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    Двух человек пытаются реанимировать после удара молнии в парке «Патриот»

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    Двух человек врачи пытаются реанимировать после попадания молнии на площади перед главным храмом ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». Об этом 28 июля сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    «Во время сильной грозы молния ударила в людей в парке "Патриот". В результате есть пострадавшие. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, в настоящее время медики пытаются их реанимировать», — уточнил собеседник агентства.

    По словам источника, несколько молний ударили в районе центральной площади парка. Ранее «Фонтанка» сообщала, что после случившегося на земле оказались три человека. Женщина смогла самостоятельно подняться, а мужчины остались лежать. На снимках с места происшествия видна кровь.

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