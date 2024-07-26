В Петергофе трёхлетний ребёнок попал в ДТП, отбежав от матери

Детсадовца увезли в больницу с переломом после аварии, в которую он попал, гуляя с матерью в Петродворцовом районе Петербурга.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 июля, Nissan Almera сбил трёхлетнего мальчика на Парковой улице, 20/3, накануне немногим позже половины первого часа дня. Ребёнок выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
По предварительной информации «Фонтанки», мальчик был на прогулке с матерью. Врачи диагностировали у него закрытый перелом голени. Состояние пострадавшего оценивается как среднетяжёлое.
За рулём Nissan сидела 35-летняя петербурженка, которая живёт неподалёку от места аварии. В этом году её не привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Все обстоятельства случившегося устанавливает полиция.