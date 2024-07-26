Водитель BMW сбил школьницу на велосипеде на Волхонском шоссе

Полиция Пушкинского района Петербурга выясняет детали ДТП, в котором пострадала девочка-подросток. Она угодила под машину на велосипеде.
ДТП случилось в 12:29 25 июля у дома 3 по Волхонскому шоссе в поселке Александровская, сообщает 26 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 47-летний житель Пушкина на BMW 740 сбил 16-летнюю велосипедистку, двигавшуюся слева направо по ходу движения автомобиля. ДТП случилось вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП девятиклассница получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. По факту ДТП ведется проверка. По информации «Фонтанки», водитель за 2024 года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД дважды: за «встречку» и отсутствие регистрации транспорта — и оба штрафа оплатил.
Всего, по данным УГИБДД, за 25 июля в Петербурге произошло 252 ДТП, из которых 10 имели серьезные последствия. В них пострадали 8 взрослых и двое детей. Погибших не было. В Ленобласти за сутки зафиксировали 83 дорожные аварии, в том числе 6 с пострадавшими. В них были ранены 6 человек и один погиб, все — совершеннолетние.