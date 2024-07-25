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    На «оранжевой» ветке метро частично восстановили движение

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    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В метро Петербурга восстанавливают движение по «оранжевой» ветке. При этом на время пришлось закрыть двери на конечной — слишком большой поток пассажиров.

    Движение поездов на четвертой линии петербургского метро постепенно восстанавливается, сообщили в 17:34 в пресс-службе подземки. Сейчас поезда от станции «Улица Дыбенко» до станции «Площадь Александра Невского 2» и обратно следуют с увеличенным интервалом.

    читатель «Фонтанки»

    При этом в связи с увеличением пассажиропотока в 17:30 вестибюль метро «Улица Дыбенко» был закрыт на вход. Но спустя 5 минут работу станции восстановили в штатном режиме.

    Напомним, около 17 часов 25 июля было остановлено движение поездов на «оранжевой» ветке метро. В пресс-службе метрополитена пояснили, что причина исключительно техническая, никаких ЧП не было.

    читатель «Фонтанки»

    Движения не было около получаса. Пассажиры отмечали, что на станциях скопилось много народу, было душно, но обстановка была спокойной. Сотрудники полиции перекрывали переходы, но покинуть станции пассажиров не просили.

    ГКУ «Организатор перевозок» оперативно напомнил, каким наземными маршрутами можно добраться от метро. Впрочем, как заметили читатели «Фонтанки», на автобусных обстановках тоже было тесно. На Невском проспекте у метро «Площадь Александра Невского», например, было так.

    читатель «Фонтанки»

    Фото: читатель «Фонтанки»

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