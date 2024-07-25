На «оранжевой» ветке метро частично восстановили движение

В метро Петербурга восстанавливают движение по «оранжевой» ветке. При этом на время пришлось закрыть двери на конечной — слишком большой поток пассажиров.



Движение поездов на четвертой линии петербургского метро постепенно восстанавливается, сообщили в 17:34 в пресс-службе подземки. Сейчас поезда от станции «Улица Дыбенко» до станции «Площадь Александра Невского 2» и обратно следуют с увеличенным интервалом.