Метро: Проблема с поездами на оранжевой линии исключительно техническая

Остановка движения на оранжевой линии метро Петербурга не связана с падением на пути или другого рода происшествиями. Проблема исключительно в технике.
читатель «Фонтанки»
Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе метро. При этом, в чем именно заключается проблема, пока непонятно, специалисты разбираются. «Сейчас главное — запустить движение на участке», — добавили в пресс-службе.
Движение встало на участке от «Площади Александра Невского» до «Улицы Дыбенко».
Пассажиры сообщают, что на станции «Площадь Александра Невского» многолюдно и очень душно.