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    Метро: Проблема с поездами на оранжевой линии исключительно техническая

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    Остановка движения на оранжевой линии метро Петербурга не связана с падением на пути или другого рода происшествиями. Проблема исключительно в технике.

    читатель «Фонтанки»

    Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе метро. При этом, в чем именно заключается проблема, пока непонятно, специалисты разбираются. «Сейчас главное — запустить движение на участке», — добавили в пресс-службе.

    Движение встало на участке от «Площади Александра Невского» до «Улицы Дыбенко».

    Пассажиры сообщают, что на станции «Площадь Александра Невского» многолюдно и очень душно.

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