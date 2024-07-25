Задержанный за подрыв машины в Москве подозреваемый работал в греко-католическом приходе

Прихожанка собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве опознала в задержанном накануне в Турции Евгении Серебрякове министранта церкви. Викарий подтвердил, что молодой человек ему знаком.

Об участии Серебрякова в жизни прихода 25 июля пишет РИА Новости. Одна из прихожанок рассказала, что молодой человек выполнял роль министранта, то есть прислуживал священнику во время мессы. Она добавила, что близко с Евгением не общалась, но и ничего плохого сказать о нем не может.

Генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов не стал утверждать, что Серебряков был министрантом, но сказал, что молодой человек ему знаком. «Несколько прихожан мне сказали, что видели его в храме, но никакой другой информации у меня нет», — добавил Горбунов.

