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    Задержанный за подрыв машины в Москве подозреваемый работал в греко-католическом приходе

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    Прихожанка собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве опознала в задержанном накануне в Турции Евгении Серебрякове министранта церкви. Викарий подтвердил, что молодой человек ему знаком.

    Об участии Серебрякова в жизни прихода 25 июля пишет РИА Новости. Одна из прихожанок рассказала, что молодой человек выполнял роль министранта, то есть прислуживал священнику во время мессы. Она добавила, что близко с Евгением не общалась, но и ничего плохого сказать о нем не может.

    Генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов не стал утверждать, что Серебряков был министрантом, но сказал, что молодой человек ему знаком. «Несколько прихожан мне сказали, что видели его в храме, но никакой другой информации у меня нет», — добавил Горбунов.

    Ранее брат молодого человека сообщал, что он родом из Урюпинска и переехал в Москву больше десяти лет назад. Соседи описали его как тихого молодого человека, который жил в кошками.

    Ранним утром 24 июля на Синявинской улице неизвестный подорвал автомобиль, в котором находилась супружеская пара. По предварительным данным, 49-летний мужчина является офицером Вооруженных сил РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. РИА Новости уточняет, что силовики рассматривают версию о том, что покушение было связано с профессиональной деятельностью потерпевшего. Что о нем известно — читайте в материале «Фонтанки».

    По подозрению в совершении подрыва в Турции был задержан Евгений Серебряков. Глава ФСБ Александр Бортников ранее заявлял, что предполагаемый исполнитель подрыва сбежал в Турцию и что Москва работает над его экстрадицией. Замоскворецкий суд столицы заочно арестовал подозреваемого.

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