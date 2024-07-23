Сын депутата Госдумы Олега Нилова забрал дорожные конусы с парковки ТРК «Европолис»



При выезде с парковки ТРК «Европолис» неизвестный решил прихватить вместе с собой дорожные конусы. Остановившись у шлагбаума, мужчина вышел из машины, чтобы подобрать две полосатые пирамиды. Свою добычу водитель отправил на заднее сиденье черного Volkswagen Tiguan и направился в сторону Кантемировской улицы.



Неизвестным оказался 32-летний сын депутата Госдумы. Об этом узнали благодаря видео с парковки, на котором видно сходство водителя с Дмитрием Ниловым. Кроме того, иномарка, на которой мужчина увез конусы, принадлежит жене первого зама руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Олега Нилова.



47news связались с мужчиной. Дмитрий в разговоре с корреспондентом признал, что совершил ошибку, забрав полосатые пирамиды. Мужчина пообещал вернуть конусы, отметив, что он помыл их. Тем не менее объяснения своему поступку сын депутата дать не смог.

