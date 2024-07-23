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    Школьник из Петербурга поймал пулю у областного карьера. Стрелок как в воду канул

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    4 комментария

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства стрельбы, в результате которой был ранен 14-летний подросток во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 июля.

    Нуждающегося в помощи мальчика на Разметелевской улице в деревне Разметелево накануне заметил мужчина, он же около восьми часов вечера позвонил в экстренные службы. По словам звонившего, у подростка в ноге застряла пуля, предположительно, от пневматического оружия.

    Скорая доставила в больницу семиклассника, который живёт с родителями в Красногвардейском районе Петербурга. Он поступил с открытой раной и инородным телом в правой голени. Состояние оценивалось как удовлетворительное. После оказания помощи пострадавшего отпустили домой.

    Кто именно стрелял, школьник рассказать не смог. По его словам, около половины восьмого вечера он был на местном карьере и внезапно почувствовал боль в ноге.

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    Комментарии 4

    Tatar23 Июл 2024 в 10:40
    мутная тема.
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