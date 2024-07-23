Школьник из Петербурга поймал пулю у областного карьера. Стрелок как в воду канул

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства стрельбы, в результате которой был ранен 14-летний подросток во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 июля.



Нуждающегося в помощи мальчика на Разметелевской улице в деревне Разметелево накануне заметил мужчина, он же около восьми часов вечера позвонил в экстренные службы. По словам звонившего, у подростка в ноге застряла пуля, предположительно, от пневматического оружия.

Скорая доставила в больницу семиклассника, который живёт с родителями в Красногвардейском районе Петербурга. Он поступил с открытой раной и инородным телом в правой голени. Состояние оценивалось как удовлетворительное. После оказания помощи пострадавшего отпустили домой.