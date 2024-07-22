«Сильно мы не были удивлены». В Кремле прокомментировали решение Байдена покинуть предвыборную гонку

Решение американского лидера Джо Байдена покинуть предвыборную президентскую гонку не может быть приоритетной темой для повестки дня в России и является внутренним делом США. Об этом
В Кремле внимательно отслеживают ход развития событий в США, как и ход развития событий во всех других крупных странах мира, но оценка действий Байдена должна заботить американских избирателей, приводит слова Пескова РИА Новости. Он также отметил, что в Кремле не были удивлены решением Джо Байдена выйти из президентской гонки, поскольку события в США научили ничему не удивляться. «Честно говоря, последние годы происходящее в Соединенных Штатах научило нас не удивляться ничему. Поэтому сильно мы не были удивлены», — сказал Песков.
В Кремле также не стали оценивать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны с точки зрения двусторонних отношений, «ибо до сих пор какого-то ее вклада в наши двусторонние отношения замечено не было», сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
Отвечая на вопрос, чего можно ожидать в ближайшие полгода от США в адрес России со стороны уходящей администрации, Песков заявил, что «ничего хорошего, судя по настрою в американском политическом истеблишменте, пока ожидать не приходится», и добавил, что российско-американские отношения переживают наихудший период в их истории.
Президент США Джо Байден 21 июля объявил, что покидает предвыборную гонку за пост президента, и отметил, что будет главой государства до конца своего срока. В качестве альтернативы себе он поддержал своего вице-президента Камалу Харрис.
О том, как мир запомнит президентство Джо Байдена и как на новость о его выходе из президентской гонки отреагировали СМИ и политики, — читайте в текстах «Фонтанки».