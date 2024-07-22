«Сильно мы не были удивлены». В Кремле прокомментировали решение Байдена покинуть предвыборную гонку

Решение американского лидера Джо Байдена покинуть предвыборную президентскую гонку не может быть приоритетной темой для повестки дня в России и является внутренним делом США. Об этом 22 июля заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



В Кремле внимательно отслеживают ход развития событий в США, как и ход развития событий во всех других крупных странах мира, но оценка действий Байдена должна заботить американских избирателей, приводит слова Пескова РИА Новости. Он также отметил, что в Кремле не были удивлены решением Джо Байдена выйти из президентской гонки, поскольку события в США научили ничему не удивляться. «Честно говоря, последние годы происходящее в Соединенных Штатах научило нас не удивляться ничему. Поэтому сильно мы не были удивлены», — сказал Песков.