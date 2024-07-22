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    Байден принял решение о выходе из президентской гонки в последние 48 часов. Союзники президента узнали об этом за минуты до публикации

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    Окончательное решение о выходе из президентской гонки Джо Байден принял в последние 48 часов, сообщает CNN со ссылкой на старшего советника предвыборной кампании действующего президента США 21 июля.

    Советник подчеркнул, что Байден не был до конца уверен в своем решении, но, все взвесив, пришел к выводу, что его участие в выборах может сыграть на руку Дональду Трампу. По мнению действующего президента, если бы он продолжил участие в предвыборной гонке, то это бы усложнило победу демократов.

    Последние двое суток у Джо Байдена не было возможности лично встретиться со своими главными советниками – президент восстанавливается после коронавируса в своем доме в Делавэре. Издание Politico сообщает, что еще в ночь на субботу Байден планировал избираться.

    Источник CNN из Белого дома также сообщает, что союзники Байдена узнали о его решении незадолго до публикации его заявления. Действующий президент сообщил команде, что покидает предвыборную гонку, в 13:45 – как раз в то время, когда его публичное письмо было опубликовано.

    Президент США Джо Байден 21 июля объявил, что покидает предвыборную гонку за пост президента и отметил, что будет главой государства до конца своего срока. О том, как мир запомнит президентство Джо Байдена и как на новость о его выходе из президентской гонки отреагировали СМИ и политики, – читайте в текстах “Фонтанки”.

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