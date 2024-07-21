Что общего между пожизненным заключением, нападением на полицейского и стримом из метро Петербурга?

Арестованный по обвинению в нападении с топором на сотрудника ГАИ на бульваре Новаторов Андрей Курников оказался знакомым блогера-гастролера Сергея Дробышева, который, судя по всему, меняет своих партнеров по стриму в зависимости от ситуации.
Мы подробно рассказывали о том, как 10 июля трое мужчин во главе с Сергеем Дробышевым три часа топтали пол в прихожей редакции «Фонтанки» и угрожали «всё здесь залить газом». Поиски нарушения прав и свобод привели его в метро «Ленинский проспект» — мужчина пытался пробиться в подземку с газовым баллончиком (вероятно, тем, которым хотел залить всех в «Фонтанке»), но в итоге десятки и десятки раз набирал службу спасения «112» из-за несогласия с процедурой досмотра и правилами метрополитена.
Трагедия из-за баллончика разыгралась дважды. Во второй раз, уже в ночь на 18 июля, вместе с ним на стриме появился мужчина в футболке с изображением «1941–1945. Ничто не забыто, никто не забыт», который помогал надиктовывать заявление капитану полиции — мужчины требовали привлечь к уголовной ответственности майора правоохранительных органов за якобы превышение должностных полномочий.
Паблик «Дорожный Инспектор» опознал сподвижника Сергея Дробышева как фигуранта уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника полиции (317
На эти события по-другому смотрят в так называемой русской народной дружине «Пересвет СПб», чей руководитель с позывным Художник называет Курникова своим соратником и не стесняется в выражениях при упоминании сотрудников полиции, утверждая следующее: «В 23:30 того же дня (17 июля. — Прим. ред.) последний раз я посмотрел ему в глаза, когда он поехал к себе домой. Андрей не доехал дома».
Поездку в метро Художник пропускает и сразу переходит к видеозаписи, на которой, предположительно, Андрей Курников пишет заявление на сотрудников полиции по факту «незаконной остановки». Однако дописать его он так и не смог, поскольку сотрудники полиции начали задержание.