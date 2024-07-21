Что общего между пожизненным заключением, нападением на полицейского и стримом из метро Петербурга?

Арестованный по обвинению в нападении с топором на сотрудника ГАИ на бульваре Новаторов Андрей Курников оказался знакомым блогера-гастролера Сергея Дробышева, который, судя по всему, меняет своих партнеров по стриму в зависимости от ситуации.



Мы подробно рассказывали о том, как 10 июля трое мужчин во главе с Сергеем Дробышевым три часа топтали пол в прихожей редакции «Фонтанки» и угрожали «всё здесь залить газом». Поиски нарушения прав и свобод привели его в метро «Ленинский проспект» — мужчина пытался пробиться в подземку с газовым баллончиком (вероятно, тем, которым хотел залить всех в «Фонтанке»), но в итоге десятки и десятки раз набирал службу спасения «112» из-за несогласия с процедурой досмотра и правилами метрополитена.