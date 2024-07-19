Водителю, замахнувшемуся топором на полицейского, грозит вплоть до пожизненного. СК определился со статьей УК

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции возбудили в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Следственный отдел по Кировскому району ГСУ СК РФ по Петербургу квалифицировал действия пьяного водителя на Новаторов как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа — 317 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье — пожизненное заключение.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По версии следствия, накануне ночью инспектор ДПС остановил автомобиль под управлением водителя, который явно находился в состоянии опьянения. Когда полицейский сел в машину, чтобы оформить документы о правонарушении, водитель внезапно ударил сотрудника топором по голове, уточняет СК.

Как ранее сообщали в ГУ МВД России по региону, полицейский произвел два предупредительных выстрела в воздух, а затем распылил газовый баллончик, чтобы изъять топор.

Действия водителя были пресечены коллегами пострадавшего, мужчину задержали. Следствие предъявило ему обвинение по 317 УК.