Подозрительный водитель замахнулся топором на полицейских на Новаторов. Пришлось стрелять

Обычная проверка документов у водителя обернулась стрельбой, применением топора и газового баллончика. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, в ночь на четверг на бульваре Новатором сотрудники Госавтоинспекции остановили подозрительный «Форд Фокус», за рулем которого был 37-летний житель Петербурга. При осмотре у водителя были выявлены явные признаки алкогольного опьянения.