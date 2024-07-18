Подозрительный водитель замахнулся топором на полицейских на Новаторов. Пришлось стрелять

Обычная проверка документов у водителя обернулась стрельбой, применением топора и газового баллончика. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
По данным полиции, в ночь на четверг на бульваре Новатором сотрудники Госавтоинспекции остановили подозрительный «Форд Фокус», за рулем которого был 37-летний житель Петербурга. При осмотре у водителя были выявлены явные признаки алкогольного опьянения.
ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В ходе оформления протокола за нарушение правил дорожного движения мужчина завел автомобиль и попытался скрыться. Инспектор ДПС незамедлительно пресек его действия, после чего водитель достал из-под водительского сиденья топор и замахнулся им на инспектора.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О полиции» сотрудник ДПС выстрелил в воздух. Воспользовавшись тем, что водитель отвлекся на выстрелы, инспектор применил специальное средство — газовый баллончик, после чего обезвредил нарушителя, изъяв у него топор.
В результате применения табельного оружия и спецсредства никто не пострадал. Водитель был доставлен в отделение полиции.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.