Водитель, ударивший топором полицейского, арестован. Давать показания он отказался

Кировский районный суд Петербурга избрал меру пресечения водителю, который ударил инспектора ГИБДД топором. Вину тот не стал ни признавать, ни отрицать.



По версии следствия, 18 июля, не позднее 4:35, пьяный автомобилист, находясь в припаркованном на бульваре Новаторов Ford Focus, ударил инспектора ДПС рукой и топором в область головы, сообщает 19 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Так он хотел избежать наказания за совершение административного правонарушения.

Действия обвиняемого пресекли сам потерпевший и его напарник, применившие к нему спецсредства. Как писала «Фонтанка», инспектор достал оружие и сделал два предупредительных выстрела в воздух, а когда автомобилист отвлекся на них, в него распылили газовый баллончик.