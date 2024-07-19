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    Водитель, ударивший топором полицейского, арестован. Давать показания он отказался

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    Кировский районный суд Петербурга избрал меру пресечения водителю, который ударил инспектора ГИБДД топором. Вину тот не стал ни признавать, ни отрицать.

    По версии следствия, 18 июля, не позднее 4:35, пьяный автомобилист, находясь в припаркованном на бульваре Новаторов Ford Focus, ударил инспектора ДПС рукой и топором в область головы, сообщает 19 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Так он хотел избежать наказания за совершение административного правонарушения.

    Действия обвиняемого пресекли сам потерпевший и его напарник, применившие к нему спецсредства. Как писала «Фонтанка», инспектор достал оружие и сделал два предупредительных выстрела в воздух, а когда автомобилист отвлекся на них, в него распылили газовый баллончик.

    Дело возбудили по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции). Суд избрал мужчине меру в виде заключения под стражу до 17 сентября. Сам обвиняемый отказался высказываться относительно признания или непризнания вины и давать какие-либо показания, отмечают в пресс-службе судов.

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