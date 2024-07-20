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    Глава Краснодара предложил митингующим жителям приковать его наручниками к столбу

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    После массового стихийного митинга в Краснодаре свет вернулся в дома на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна вечером 20 июля. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. В Анапе последовали примеру краснодарцев.

    «Фонтанка» писала о начале митинга. Жители микрорайона Россинского перекрыли улицу Краеведа Соловьева из-за постоянных отключений света. Почти сразу, как сообщает 93.RU, туда приехала полиция и мэр Наумов. Силовики задержали двух человек: пьяного агрессивного мужчину и его подругу. К месту подвезли техническую и питьевую воду.

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    Наумов рассказал, что работы по устранению аварии уже ведутся, параллельно тянется новый электрокабель.

    «Не уеду с места, пока жителям не вернут электричество. Здесь находятся и представители управляющей компании, профильные специалисты», — написал в своем канале мэр.

    «Сейчас сядем с управляющей компанией, будем вместе с вами. Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — сказал Наумов.

    По его словам, некоторые управляющие компании не пошли навстречу жителям: «не хватило элементарных общения и заботы».

    «Мы все должны сохранять спокойствие и относиться с пониманием к происходящему, хотя это и непросто», — добавил он.

    Он пообещал в понедельник вместе с жителями встретиться с руководством управляющих компаний, надзорных органов и сетевых компаний.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также прокомментировал ситуацию. Он напомнил, что на Кубани неделю стоит аномальная жара, поэтому нагрузка на энергосистему колоссальная. К авариям привела нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок.

    После митинга в Краснодаре жители Анапы тоже перекрыли дорогу. У них нет света четыре дня. Местный мэр не стал приезжать лично, но на место прибыли представитель «Россетей» и полиция. Людям подвезли генераторы, но проблему это не решило, передает 93.RU.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о проблеме с электричеством на юге России. 16 июля из-за неполадок на турбогенераторе временно отключили один из энергоблоков Ростовской АЭС, которая подает электроэнергию в объединенную энергосистему юга страны. На фоне этого возникли проблемы с электричеством в Севастополе и Крыму, а также в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Карачаево-Черкесии. Кроме того, в регионах стоит сильная жара. 17 июля объявили, что временные отключения электроэнергии могут быть введены в Крыму и на Кубани — из-за экстремально высокой температуры более 40 градусов и в связи с вынужденным снижением перетока мощности на территорию региона. В тот же день в нескольких городах Ростовской области частично отключилось электричество. 18 июля центр Ялты остался без света, аварийные работы велись весь следующий день и ночью 21 июля.

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