Глава Краснодара предложил митингующим жителям приковать его наручниками к столбу

После массового стихийного митинга в Краснодаре свет вернулся в дома на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна вечером 20 июля. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. В Анапе последовали примеру краснодарцев.

«Фонтанка» писала о начале митинга. Жители микрорайона Россинского перекрыли улицу Краеведа Соловьева из-за постоянных отключений света. Почти сразу, как сообщает 93.RU, туда приехала полиция и мэр Наумов. Силовики задержали двух человек: пьяного агрессивного мужчину и его подругу. К месту подвезли техническую и питьевую воду.



Фото: Максим Дмитриев / 93.RU Фото: Максим Дмитриев / 93.RU Фото: Максим Дмитриев / 93.RU Фото: 93.RU Фото: Максим Дмитриев / 93.RU Фото: Максим Дмитриев / 93.RU Фото: Максим Дмитриев / 93.RU Поделиться Поделиться





Наумов рассказал, что работы по устранению аварии уже ведутся, параллельно тянется новый электрокабель.

«Не уеду с места, пока жителям не вернут электричество. Здесь находятся и представители управляющей компании, профильные специалисты», — написал в своем канале мэр.



«Сейчас сядем с управляющей компанией, будем вместе с вами. Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — сказал Наумов.

По его словам, некоторые управляющие компании не пошли навстречу жителям: «не хватило элементарных общения и заботы».

«Мы все должны сохранять спокойствие и относиться с пониманием к происходящему, хотя это и непросто», — добавил он.

Он пообещал в понедельник вместе с жителями встретиться с руководством управляющих компаний, надзорных органов и сетевых компаний.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также прокомментировал ситуацию. Он напомнил, что на Кубани неделю стоит аномальная жара, поэтому нагрузка на энергосистему колоссальная. К авариям привела нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок.

