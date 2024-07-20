«Я только проснулась». Лолита объяснила, зачем процитировала Моргенштерна* на концерте

Певица Лолита исполнила на концерте в Москве и Петербурге песню рэпера-иноагента Моргенштерна (Алишера Валеева). Видео с выступления артистки сразу разошлись в Сети и подверглись бурному обсуждению. Сама она пообещала, что «больше так не будет».
«Я только проснулась, а оказывается, что я стала участницей скандала после прошедшего вчера в Москве концерта», — рассказала певица в своем телеграм-канале 20 июля.
По словам артистки, три года назад была сделана пародия на трек «Cadillac». С тех пор на ее концертах всегда звучит куплет, который выглядит как пародия на трек иноагента.
«Поэтому, пожалуйста, не пытайтесь мне приписать такие специальные действия провокационные. Потому что это просто смешно, это просто пародия. Все, что могу сказать — не буду больше», — заключила Лолита.
18 июля певица дала концерт в Петербурге, на следующий день в Москве. Помимо ее основного репертуара, неожиданно для аудитории прозвучал хит «Cadillac».
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.