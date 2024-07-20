«Я только проснулась». Лолита объяснила, зачем процитировала Моргенштерна* на концерте

Певица Лолита исполнила на концерте в Москве и Петербурге песню рэпера-иноагента Моргенштерна (Алишера Валеева). Видео с выступления артистки сразу разошлись в Сети и подверглись бурному обсуждению. Сама она пообещала, что «больше так не будет».

«Я только проснулась, а оказывается, что я стала участницей скандала после прошедшего вчера в Москве концерта», — рассказала певица в своем телеграм-канале 20 июля.



По словам артистки, три года назад была сделана пародия на трек «Cadillac». С тех пор на ее концертах всегда звучит куплет, который выглядит как пародия на трек иноагента.

